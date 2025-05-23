В Госдуме предложили запретить невозвратные авиабилеты

Депутат Госдумы Михаил Матвеев выступил с инициативой полного запрета невозвратных авиабилетов. Соответствующее обращение направлено главе кабмина Михаилу Мишустину.

Парламентарий объяснил, что с началом летнего сезона в России вновь обострилась проблема доступности авиаперевозки. Граждане жалуются не только на высокие цены, но и на дефицит билетов, особенно на популярные туристические маршруты. Одной из ключевых причин является практика продажи невозвратных тарифов.

«Запрет таких билетов позволил бы пассажирам, отказывающимся от поездки, вернуть хотя бы часть средств – 300, 500 или 1000 руб. Тогда люди чаще сдавали бы билеты, освобождая места для других», – уточнил депутат.

Сейчас, если пассажир покупает невозвратный билет, но не летит, авиакомпания считает место проданным, даже если оно фактически пустует. В результате на многих рейсах остаются свободные кресла, а другие путешественники не могут купить билеты из-за формального отсутствия мест.

«Это невыгодно ни пассажирам, ни самим перевозчикам», – подчеркнул Михаил Матвеев.

По его мнению, отмена невозвратных тарифов может повысить доходы авиакомпаний за счет повторной продажи освободившихся мест.

Депутат предложил правительству проработать этот вопрос и проинформировать его о возможных решениях.