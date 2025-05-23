В Челябинской области возле старейшей ГЭС построят глэмпинг

В Саткинском районе Челябинской области активно развивается новый туристический проект, который преображает известную достопримечательность региона. В двух километрах от уникального памятника инженерного искусства начала XX века – Порожской ГЭС близится к завершению создание современного глэмпинга. Об этом ИА «Уральский меридиан» рассказали в пресс-службе инвестблока центра «Мой бизнес».

Проект «Создание глэмпинга POROGI&I» стартовал при поддержке инвесторов компаний «Пороги тур» и «Межевская пекарня». Особое внимание при выборе места уделялось природной составляющей – был выбран участок с естественным зонированием и террасами, гармонично вписывающийся в окружающий ландшафт.

Третий год продолжается реализация бизнес-плана. На данный момент уже функционирует благоустроенный пляж, работает кафе-музей «Бутербродная поЕли» у Порожской ГЭС, установлена купольная беседка с панорамным видом на плотину, доступная для аренды туристам. В беседке можно заказать еду из кафе или организовать собственный пикник.

По словам учредителя компании «Пороги тур» Татьяны Сергеевой, проект, задуманный еще в 2019 году, постепенно воплощается в реальность. Несмотря на длительные процедуры по оформлению земли, строительные работы ведутся уже около года, и результаты удовлетворяют команду проекта.

В ближайшее время глэмпинг сможет принимать до 140 гостей, разместив их в 36 комфортабельных модульных домиках. Этот объект не только станет новым словом в туристической инфраструктуре Челябинской области, но и поможет привлечь дополнительное внимание к важному памятнику истории и культуры регионального значения.

На Южном Урале май часто бывает жарким, и люди сразу же тянутся к воде. Поэтому за две недели до календарного лета в Челябинске подготовили и открыли девять муниципальных пляжей на берегах городских водоемов.