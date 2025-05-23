В Приморье создадут шесть туристических маршрутов

Шесть экологических и велосипедных троп создадут за год в Приморском крае. Инфраструктура туристических маршрутов будет включать входную группу, зону отдыха, санитарные модули, парковку. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

"Шесть новых туристических маршрутов создают в Приморье в 2025 году. Над созданием сразу шести эко- и велотроп идет работа в Приморье. Новые места для прогулок расположатся во Владивостоке, Спасске-Дальнем, а также в Ольгинском и Красноармейском муниципальных округах", - говорится в сообщении.

Так на Русском острове появится еще один маршрут для велосипедистов, который протянется на 6 км, - от поворота на бухту Ахлестышева до окончания Университетского проспекта. На отрезке с крутым оврагом построят мостовой переход протяженностью около 50 м. Здесь и на других опасных участках установят специальные ограждения, строительные работы завершатся до 1 ноября.

Туристическую тропу "Сорочевка левая" протяженностью 8 км обустроят на побережье Сорочевского водохранилища в муниципальном округе Спасск-Дальний. Продолжительность прогулки составит 3-5 часов, дорога будет проходить через лесной массив, где гостей ждут тематические объекты. В Красноармейском муниципальном округе появится маршрут к городищу "Новопокровское-2", которое относится к периоду империи Цзинь - Золотой империи чжурчженей. Исследовательская работа там уже проведена, вскоре на месте установят информационные стенды и скамейки для отдыха туристов.

В Ольгинском муниципальном округе навигация и информационные стенды появятся сразу на трех тропах: к скальному комплексу "Самоварка", к видовой "Святая Ольга" и к мысу Четырех скал и Молящейся королеве. На пути к "Самоварке" расположены шесть скальных локаций разной величины, с некоторых из которых открывается панорамный вид на залив Владимира и горный хребет Сихотэ-Алинь. Общая протяженность маршрута составит порядка 10 км.

В 2024 году Приморье посетили около 4 млн туристов. Более 500 тыс. из них - иностранные граждане.