Старая Ладога станет доступнее для туристов

Транспортные подходы к древней столице Руси Старой Ладоги в Ленинградской области планируется изменить, чтобы пустить грузовой транспорт в обход старинного поселения и улучшить его доступность для туристов. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Дрозденко после заседания Попечительского совета Старой Ладоги.

"Бережно и системно с самым высоким и профессиональным кураторством беремся сделать Старую Ладогу российским центром гостеприимства. Обсуждаем не просто восстановление памятников истории, но комплексное развитие поселения", - написал Дрозденко.

Он сообщил, что в ближайших планах включение Старой Ладоги в список опорных исторических населенных пунктов России и "решение вопросов транспортной доступности, включая строительство объезда для грузового транспорта в обход Старой Ладоги".

Дрозденко пообещал, что по всем проектам, за исключением реконструкции федеральной трассы "Кола", Ленинградская область примет участие в софинансировании проекта с федеральным бюджетом.

Как сообщили в пресс-службе областного правительства, в задачи Попечительского совета входит выполнение указания президента России Владимира Путина о создании в Старой Ладоге общенационального культурно-туристического центра. Уже создан мастер-план развития Старой Ладоги, который является дорожной картой и стратегическим инструментом для работы с инвесторами, поставлена цель завершить работы по реставрации Ладожской крепости, Успенского и Никольского монастырей, модернизировать инженерно-технические сети, выполнить работы по благоустройству, провести масштабные археологические исследования, создать новые музейные пространства и современные туристические маршруты.

"Важнейшим приоритетом является развитие Старой Ладоги в интересах ее жителей и сохранение уникальной экосистемы Ладоги", - отметили в пресс-службе.

Древняя столица

Старая Ладога - один из древнейших населенных пунктов России, основанный не позднее середины VII века. Она считается первой столицей Древней Руси, исследования там выявили памятники и более ранних эпох. На территории поселения насчитывается около 160 памятников истории. В состав памятника входят крепость, храмы и два монастыря.

В 2014 году начат масштабный проект по реставрации Ладожской крепости. Благодаря целевому финансированию к 2018 году были восстановлены северо-западное прясло, Стрелочная и Раскатная башни. Ведутся работы на остальных крепостных стенах, разрабатывается документация для реставрации Тайничной башни и создания фондохранилища в Старой Ладоге.