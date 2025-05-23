Как будут развивать туристическую инфраструктуру в России

Инвесторы вложат 856 млрд рублей в строительство отелей и другой туристической инфраструктуры в России по программе льготного кредитования до 2030 года, сообщили журналистам в пресс-службе Минэкономразвития РФ.

"Проекты, поддержанные в 2025 году, будут реализованы в 51 регионе страны и введены не позднее 2030 года, а вложения инвесторов составят беспрецедентные 856 млрд рублей", - говорится в сообщении.

На совещании президента с членами правительства РФ в четверг вице-премьер Дмитрий Чернышенко доложил о реализации программы льготного кредитования. Он напомнил, что в апреле премьер-министр Михаил Мишустин принял решение по ее расширению, что позволит дополнительно поддержать 170 проектов. До 2030 года по программе будет введено 78 тыс. номеров.

Также поддержку получат 8 проектов по созданию горнолыжных комплексов, 17 аквапарков и 2 круглогодичных парка развлечений, рассказал министр экономического развития России Максим Решетников. Как пояснили в МЭР, в новом отборе предполагается строительство 106 отелей категорий три-четыре звезды и 64 пятизвездочных отелей. В общей сложности будет создано 31,6 тыс. номеров, из них более 730 планируется организовать в исторических усадьбах и других объектах культурного наследия, вовлекаемых в туристический оборот.

Приоритетную поддержку в конкурсном отборе получили проекты, расположенные на территории особых экономических зон туристско-рекреационного типа. Например, в рамках национального проекта получат развитие горнолыжные курорты "Эльбрус", "Архыз" и "Мамисон". Кроме того, горнолыжные комплексы будут построены или расширены в Ленинградской, Сахалинской, Челябинской, Кемеровской областях, а также Республике Карелия и Краснодарском крае. Два круглогодичных парка организуют в Челябинской и Волгоградской областях. В 12 регионах планируется возвести аквапарки. Больше всего таких объектов, шесть, будет открыто в Москве, сообщили в министерстве.

Там добавили, что впервые в рамках программы льготного кредитования поддержку получили проекты из Красноярского края, Архангельской, Вологодской, Курганской, Волгоградской областей, а также Республики Мордовия и Республики Тыва.