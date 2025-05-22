Какой курорт заменит туристам Анапу

Среди альтернатив пострадавшей от разлива мазута Анапе чаще всего называют Абхазию, а также другие курорты юга России – Крым, Сочи, Геленджик. При этом если в Крыму, например, действительно фиксируется рост числа бронирований – и в мае, и на летние месяцы, то в Геленджике ситуация примерно соответствует уровню прошлого года. Об этом TourDom.ru рассказал руководитель туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин. В «Алеане» отметили еще одну тенденцию – снизилась глубина бронирования, хотя по итогу периода загрузка в отелях хорошая.

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А вот по словам основателя сети турагентств «Розовый слон» Алексана Мкртчяна, Геленджик показывает рост продаж – на уровне 12%. Однако считать его альтернативой Анапе нельзя – из-за более высоких цен. По данным сервиса TravelLine, в последние две недели средняя стоимость ночи в трехзвездочном отеле составила 10 660 руб. и 6980 руб. соответственно.

Традиционно Геленджик пользуется спросом прежде всего у жителей Краснодара – для отдыха на выходных. Для краснодарцев логистика до Геленджика значительно удобнее, чем, например, до Сочи. В то же время Анапа популярна у туристов из различных регионов России.

«Понятно, что главные бенефициары мазутного кризиса в Анапе – это Абхазия и Крым. Абхазия показывает сейчас плюс 18%, а Крым плюс 26%», – сказал Мкртчян, добавив, что курорты сравнимы с Анапой по цене и на фоне того, что можно сэкономить, долгая дорога туристов не пугает.

При этом, по данным Минтуризма Крыма, популярность полуострова у россиян в этом году еще больше – рост бронирований на лето превышает прошлогодние показатели на 45%.