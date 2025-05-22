В Дагестане выросло бронирование отелей на летний сезон

Туристический поток по России в летний сезон ожидается на уровне 48 млн поездок. Наибольший рост бронирования отелей в сравнении с прошлым годом отмечается в Бурятии, Нижегородской области, Дагестане, Башкирии и в Крыму.

«Традиционно с мая по сентябрь ожидаем высокий спрос на путешествия. <> Прогнозируем более 48 млн турпоездок — это плюс 8% к прошлому году», — сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства. Его слова приводит ТАСС.

По сравнению с прошлым годом растет бронирование отелей в Бурятии — на 87%, Нижегородской области — на 65%, по 50% — в Дагестане, Башкирии и Крыму. Самыми популярными направлениями для путешествий по стране остаются Краснодарский край, Крым, Москва, Санкт-Петербург и Татарстан.

На основании этих данных, представленных Минэкономразвития, Минтранс повышает транспортную доступность курортов, включая организацию мультимодальных перевозок, отметил вице-премьер.