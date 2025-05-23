Объявлен список главных фестивалей, которые пройдут в Кузбассе

Предстоящий летний сезон в Кузбассе обещает быть насыщенным и разнообразным на культурные события, о чем свидетельствует недавно анонсированная программа фестивалей. Как сообщили официальные представители региона, для жителей и многочисленных гостей Кузбасса готовится целая серия интересных мероприятий, основной целью которых является не только обогащение культурной жизни, но и активное содействие развитию внутреннего туризма, а также демонстрация уникального потенциала и многогранности этого сибирского края.

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В числе уже запланированных и ожидаемых летних активностей – популярный у жителей и гостей региона фестиваль «Пропикник». Это мероприятие по сложившейся традиции пройдет в гостеприимной и живописной атмосфере Зенковского парка, предлагая посетителям разнообразные формы досуга на свежем воздухе. Другим заметным событием в культурном календаре Кузбасса станет фестиваль под интригующим названием «Железное кружево». Он запланирован к проведению в Крапивинском муниципальном округе и, судя по названию, вероятно, будет посвящен уникальным местным ремеслам, искусству художественной ковки или другому культурному наследию этой территории.

Особое внимание в летней программе Кузбасса уделено развитию туристического потенциала известных зимних курортов: так, с 14 июня в Шерегеше стартует фестиваль «Прогеш», призванный продемонстрировать увлекательные возможности для летнего отдыха на этом популярном горнолыжном направлении и раскрыть его всесезонный потенциал. Другим крупным и ожидаемым ежегодным событием станет научно-популярный фестиваль «Динотерра», который пройдет с 27 по 29 июня в деревне Шестаково, известной своими палеонтологическими находками, и вновь привлечет множество туристов, семьи с детьми и любителей древней истории.

В то время как туристический сезон в России выявляет как определенные вызовы, например, кадровый дефицит до 40% на курортах Кубани, так и новые тенденции в предпочтениях россиян, включая рекордный интерес к поездкам в Африку на майские праздники, отдельные регионы страны активно работают над повышением собственной привлекательности.