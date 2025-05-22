Сколько туристов будут путешествовать по России летом 2025 года

Туристический поток по России в летний сезон 2025 года ожидается на уровне 48 млн поездок, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

"Традиционно с мая по сентябрь ожидаем высокий спрос на путешествия. <…> Прогнозируем более 48 млн турпоездок - это плюс 8% к прошлому году", - сказал он.

Самыми популярными направлениями для путешествий по стране остаются Краснодарский край, Крым, Москва, Санкт-Петербург и Татарстан. По сравнению с прошлым годом растет бронирование отелей в Бурятии - на 87%, Нижегородской области - на 65%, по 50% - в Дагестане, Башкирии и Крыму.

На основании этих данных Минэкономразвития и Минтранс повышают транспортную доступность курортов, включая организацию мультимодальных перевозок, рассказал вице-премьер.