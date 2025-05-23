Курорты Кубани столкнулись с дефицитом персонала

Краснодарский край традиционно сталкивается с сезонным дефицитом кадров в сфере туризма и отдыха, и особенно остро сейчас стоит вопрос нехватки горничных. В первом квартале 2025 года в туристической отрасли региона было размещено около 13,5 тысяч вакансий, что, по данным аналитиков рынка труда, на 25% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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При этом средняя предлагаемая зарплата на Кубани в апреле составила 60 тысяч рублей, в то время как ожидания соискателей в среднем находятся на уровне 70 тысяч рублей. Несмотря на общую ситуацию, сфера гостеприимства в целом пока не испытывает острого кадрового голода, поскольку на одну вакансию приходится порядка 4,8 резюме, что расценивается как нормальный показатель. Однако на отдельных ключевых позициях, таких как повара, пекари, кондитеры и те же горничные, наблюдается серьезный дефицит, превышающий 40%, особенно в отелях, где сезонная текучка приводит к потере опытных работников. С приближением летнего сезона также традиционно возрастает востребованность официантов, администраторов и барменов для обслуживания увеличивающегося потока туристов. Тем не менее, положительным моментом является рост общего числа резюме соискателей на 13% за последний год, что свидетельствует о растущем интересе к сезонной работе в курортной индустрии Кубани.

В то время как майские праздники показали рекордный туристический поток из России в африканские страны, отечественные курорты, такие как Сочи, активно готовятся к летнему сезону, уделяя особое внимание вопросам антитеррористической безопасности.