В России предложили прописать в законе понятие экотуризма

Глава Комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Перминова, выступая в рамках ХI Невского международного экологического конгресса, предложила прописать в законе «Об основах туристской деятельности в РФ» понятие «экологический туризм», а также полномочия федеральных, региональных властей и органов местного самоуправления в сфере экотуризма. Об этом сообщили 22 мая в пресс-службе Совфеда.

По ее словам, экологический туризм становится все более привлекательным для путешественников всего мира.

«Для дальнейшего развития экотуризма в России, помимо принимаемых важных проектных мер, необходимо заложить правовой фундамент», — сказала сенатор.

Она отметила, что необходимо прописать в законе «Об основах туристской деятельности в РФ» понятие экотуризма и соответствующие полномочия федерального, регионального уровня и права органов местного самоуправления.

Перминова уточнила, что такое понятие приводится в национальном стандарте и в Стратегии развития туризма как предпринимательская деятельность, а также деятельность НКО и администраций особо охраняемых природных территорий.

«При этом самостоятельный (самодеятельный, неорганизованный) туризм остается за рамками определения», — указала она.

Сенаторы подготовили соответствующий законопроект, который уже поддержан Минприроды.

По мнению зампредседателя комитета Мохмада Ахмадова, развитие экотуризма должно идти комплексно.