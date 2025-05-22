В России предложили прописать в законе понятие экотуризма

Сенатор Перминова предложила прописать в законе понятие экотуризма
Глава Комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Перминова, выступая в рамках ХI Невского международного экологического конгресса, предложила прописать в законе «Об основах туристской деятельности в РФ» понятие «экологический туризм», а также полномочия федеральных, региональных властей и органов местного самоуправления в сфере экотуризма. Об этом сообщили 22 мая в пресс-службе Совфеда.
По ее словам, экологический туризм становится все более привлекательным для путешественников всего мира.
«Для дальнейшего развития экотуризма в России, помимо принимаемых важных проектных мер, необходимо заложить правовой фундамент», — сказала сенатор.
Она отметила, что необходимо прописать в законе «Об основах туристской деятельности в РФ» понятие экотуризма и соответствующие полномочия федерального, регионального уровня и права органов местного самоуправления.
Перминова уточнила, что такое понятие приводится в национальном стандарте и в Стратегии развития туризма как предпринимательская деятельность, а также деятельность НКО и администраций особо охраняемых природных территорий.
«При этом самостоятельный (самодеятельный, неорганизованный) туризм остается за рамками определения», — указала она.
Сенаторы подготовили соответствующий законопроект, который уже поддержан Минприроды.
По мнению зампредседателя комитета Мохмада Ахмадова, развитие экотуризма должно идти комплексно.
«Поддерживаем работу Минприроды России по подготовке Стратегии развития системы ООПТ на период до 2036 года и надеемся, что в ближайшее время ее проект поступит в Правительство России», — сказал он.