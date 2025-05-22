На трех курортах Калининградской области обнаружили шокирующие туристов цены

Три курорта Калининградской области попали в список самых дорогих для летнего отдыха. Эксперты выяснили, что путешественникам придется потратить много денег в Янтарном, Зеленоградске и Пионерском.

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«Янтарный, Калининградская область – 9842 р. / 7 ночей», – выяснили аналитики «Твил».

Именно Янтарный стал лидером рейтинга. Ночь проживания там в среднем стоит 9842 рубля. На пятом месте – Зеленоградск. Там путешественники тратят за ночь в среднем 8035 рублей. На девятом месте – Пионерский. Там придется оставить 6318 рублей.

анее «ФедералПресс» сообщал, будут ли с калининградцев брать туристический налог.