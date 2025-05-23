Детский туристический кешбэк могут возобновить в новом формате

Депутаты Государственной думы обсуждают возможность возвращения программы детского туристического кешбэка, но уже в измененном формате. Инициатива направлена на повышение доступности летнего отдыха для детей, сообщила первый заместитель главы комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая.

В отличие от предыдущей схемы, когда компенсация поступала напрямую родителям, сейчас рассматривается вариант целевой поддержки лагерей.

«Сейчас обсуждается модель, при которой часть стоимости путевки будет компенсироваться за счет федерального или регионального финансирования. То есть средства пойдут напрямую организаторам детского отдыха, что должно снизить конечную цену для родителей», – пояснила парламентарий.

По ее словам, такой подход позволит сделать детский отдых более доступным, особенно на фоне растущего числа обращений от граждан.

В четверг Госдума приняла постановление с обращением к главе кабмина Михаилу Мишустину. В документе подчеркивается необходимость дополнительных мер по поддержке детского оздоровления, включая субсидирование путевок.

«Многочисленные жалобы родителей свидетельствуют о том, что текущих мер недостаточно», – отмечается в тексте обращения.

Депутаты уже не первый раз говорят о возвращении детского кешбэка. Однако в Минэкономразвития уже давали понять, что денег в бюджете на программу пока нет.