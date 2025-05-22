Авиапассажиры будут получать автоматические выплаты при овербукинге

После легализации овербукинга выплаты пассажирам, снятых с рейсов, должны начисляться автоматически. Об этом рассказал зампредседателя общественного совета при Министерстве транспорта РФ Илья Зотов.

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На данный момент Минтранс подготавливает поправки, которые введут сверхбронирование в законное поле. И, судя по уже представленным документам, автоматизирует процесс компенсаций.

«Пассажиры, оказавшиеся в аэропорту, смогут получить выплаты непосредственно в кассе, а те, кто оформлял билет удаленно, – по прибытии к месту вылета», – уточнил Илья Зотов.

Размер компенсации будет варьироваться в зависимости от времени задержки. В случае если авиакомпания не сможет предложить альтернативный рейс в течение 24 часов, пассажир получит 200% от стоимости билета. При задержке на 2–3 часа выплата будет меньше, при этом перевозчики сохранят право предлагать дополнительные компенсации по своему усмотрению.

Ранее замминистра транспорта Дмитрий Зверев пояснил, что новые правила коснутся только регулярных рейсов, выполняемых не менее двух раз в сутки. В ведомстве подчеркнули, что защита прав пассажиров останется приоритетом, даже если новые нормы вызовут недовольство авиакомпаний.