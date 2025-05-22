Власти Ставрополья разработают мастер-план Кавказских Минеральных Вод, чтобы создать удобные курортные зоны для туристов, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров в ходе ежегодного отчета перед региональным парламентом.

"Только за прошлый год на курортах закончили 12 санаторно-курортных строек, создано 359 рабочих мест и открыто почти 1 200 коек. Вместе с тем новые объекты ложатся на существующую городскую среду, вписываются в прежнюю городскую застройку, садятся на одряхлевшие коммунальные сети. Это дополнительная нагрузка на курортные города", - сказал Владимиров.

Он подчеркнул недопустимость перегружать города-курорты.

"Нужна современная планировка новых курортных зон, они не должны стеснять местных жителей и должны быть удобными для туристов. Чтобы этого достичь, нам нужно переходить к мастер-планированию Кавминвод. То есть, к целостной стратегии пространственного развития наших курортных территорий", - добавил Владимиров.

Глава региона обратился к региональному министерству экономического развития и главам муниципалитетов региона КМВ с поручением представить предложения по перспективному мастер-планированию городов-курортов.