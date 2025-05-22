В Ассоциации отельеров оценили загрузку отелей в Сочи на лето

В некоторых гостиницах забронировано уже 60-70% номеров. Есть и те, у которых эта цифра составляет порядка 35-40%. При этом негативное влияние на планирование отдыха туристов оказывает высокая стоимость авиабилетов, заявил председатель и сооснователь Ассоциации отельеров АМОС Дмитрий Богданов.

По данным Российского союза туриндустрии, стоимость перелётов за рубеж этим летом снизилась на 0,5% по сравнению с тем же периодом прошлого года благодаря укреплению курса рубля. В то же время внутри России средняя цена авиабилетов выросла на 12,5% и сейчас составляет свыше 31 тыс. рублей в обе стороны.

Богданов добавил, что среди направлений, с которыми Сочи приходится конкурировать за отдыхающих, — Турция, Объединённые Арабские Эмираты, Вьетнам и китайский Хайнань. Помимо этого, туристам интересны страны Средиземноморья и Персидского залива, а также Юго-Восточная Азия.