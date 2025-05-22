На Ставрополье завершили строительство санаторно-гостиничных комплексов

На курортах Ставропольского края в 2024 году завершили строительство 12 санаторно-гостиничных объектов на общую сумму 6 миллиардов рублей. Такие данные привел губернатор региона Владимир Владимиров.

«Только за прошлый год на курортах края завершено строительство 12 новых санаторно-гостиничных объектов на общую сумму 6 миллиардов рублей. Это позволило создать 359 рабочих мест и открыть почти 1 200 дополнительных коек», — сообщил Владимиров, выступая с ежегодным посланием.

Инвестиции в развитие туристической сферы Ставрополья продолжают расти. Так, в январе этого года Владимиров сообщал, что в регионе будут созданы четыре новые экономические зоны для развития санаторно-курортной деятельности и уже заключены соглашения на строительство санаториев на 478 миллиардов рублей. В число новых курортных территорий общей площадью 1,5 тысячи гектаров входят «Солнечная долина» в Кисловодске, «Капельная балка» в Ессентуках, территории в районе горы Развалка в Железноводске и у горы Бештау в Лермонтове.