​Золотое кольцо с турмаршрутами может появиться вокруг Читы

Проработать проект Золотого культурного кольца вокруг столицы Забайкалья предложила директор этно-археопарка «Сухотино» Наталья Викулова на круглом столе «Чита: комфортный и безопасный город», который прошел 21 мая в штабе общественной поддержки регионального отделения партии «Единая Россия».

В Золотое культурное кольцо могут войти 16 маршрутов разной тематики и сложности. Наталья Викулова отметила, что для этих маршрутов готовы предоставить описания, ключевые точки. Такие маршруты помогут лучше узнать Читу, её особенности.

«Мы предлагаем, чтобы «Сухотино» стало пилотом для нашего проекта в виде культурного кольца Читы. Когда люди приезжают к нам гости, не хватает целостного представления о том, что такое Чита. Понятно, что какие-то маршруты есть, можно проработать 16 маршрутов вокруг города – мы замерили их расстояние, у нас для всех них есть описание», – сказала Наталья Викулова.

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Точки на маршрутах могут быть привлекательными и для бизнеса. К примеру, возможно создать различные развлекательно-познавательные парки.

«Допустим, Титовская сопка, гора Светлая. Или Красная Горка – очевидный культурный центр для Черновского района: тематика динозавров. Этим может заниматься юрлицо, создать палеонтологический парк «Красная Горка» с динозаврами, детский лагерь – все что угодно. Просто нужно найти опять же партнера. Мы в этом отношении готовы помогать, рассказывать о господдержке, субсидиях. Мы открыты для того, чтобы рассказать об особенностях мест, какая там сочная научная начинка. Для того, чтобы это оживало», – рассказала Наталья Викулова.

Отметим, в Забайкалье насчитывается 5683 объекта культурного наследия, включая 220 объектов федерального значения и более 600 регионального. Значительная часть из которых – в Чите и её окрестностях. С целью их сохранения губернатор Забайкалья Александр Осипов объявил 2025 год Годом объектов культурного наследия.