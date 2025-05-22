В Новороссийске готовят пляжи к высокому туристическому сезону

Как сообщает глава Новороссийска Андрей Кравченко, в этом году в городе-герое для отдыхающих будут функционировать 28 пляжных территорий и зон рекреации.

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Сейчас ведется обследование морского дна и береговой зоны, чтобы устранить опасные предметы. Особое внимание уделяется восстановлению инфраструктуры - идут работы по благоустройству прилегающих территорий, установке дополнительных урн, обустройству пешеходных дорожек, санитарных модулей, ремонту навесов и зонтиков.

Продолжаем развивать доступную среду. В селе Южная Озереевка и на пляже Алексино обновляются зоны для маломобильных групп населения, будут оборудованы два новых спуска для комфортного захода в воду в зонах рекреации "Дельфин" и "Кристалл-2", - отметил Андрей Кравченко.

Также глава города напомнил, что в прошлом году субсидию в рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства" получили три пляжные территории: "Широкая балка", "На мысе" и "Кристалл-2".

За счет этих средств приобретены новые раздевалки, лежаки, зонты, оборудование для детских и спортивных зон.