Опрос показал, сколько россиян выбрали место отдыха ради фото для соцсетей

Каждый третий россиянин выбирает место отдыха ради фото для соцсетей. Об этом свидетельствуют данные исследования сервиса «Купибилет», которое есть в распоряжении «Ленты.ру».

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28 процентов опрошенных признались, что визуальная составляющая места очень важна и выбор места отдыха для них определяет то, как оно будет смотреться на фотографиях.

Для 36 процентов путешественников красота локации также имеет большое значение, хотя и не является главным фактором выбора места. Еще 19 процентов считают, что живописность места не очень важна, а 17 процентов заявили, что вообще не учитывают этот фактор при выборе направления.

При этом 39 процентов опрошенных вообще не публикуют фотографии из отпуска в соцсетях, а 23 процента делают это крайне редко. 19 процентов туристов делают фотографии для друзей, коллег и родственников, а 16 процентов собирают фото из путешествий для себя. Только 2 процента россиян ведут блог с амбициями стать профессиональными тревел-инфлюенсерами.

Путешественникам, которые хотят привезти из отпуска красивые снимки, посоветовали отправиться на Бали, в Сингапур, Париж, Каппадокию и Дубай.

«В этих локациях идеально все — от цветов заката до дизайна кофеен. В России яркие фото чаще всего везут из Калининграда, Казани, Дербента и Сочи», — сказано в исследовании.

Ранее другой опрос показал, что каждый третий россиянин предпочитает путешествия на поезде ради отдыха от гаджетов. Еще 18 процентов опрошенных мечтают устроить диджитал детокс в поездке, но пока не успели сделать это.