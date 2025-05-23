Москвичи «нарисовали» портрет тюменского туриста

Побывать в Москве обязан каждый россиянин. Тюменцы столицу жалуют, только за прошлый год с туристическими целями в белокаменной побывали более полумиллиона, а именно 549 тысяч гостей из Тюменской области.

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«Согласно нашим исследованиям, удовлетворенность тюменцев от посещения Москвы сегодня составляет 9 баллов из 10», – отмечает начальник Управления работы с данными и отраслевой статистики АНО «Проектный офис по развитию туризма и гостеприимства Москвы» Батыр Аннамухамедов.

Три основных направления, которые приводят жителей Тюменской области в Москву:

деловой туризм – 37 % от всех посещений;

встречи с друзьями;

поездки с культурно-познавательными целями.

Туристический обмен региона с Москвой подстегнуло трехстороннее соглашение, подписанное между правительствами Москвы, Тюменской области и компанией СИБУР. После этого заметно начал расти и турпоток из столицы в Сибирь. В 2021 из Москвы и Московской области в Тюменскую область прибыло 135 тысяч человек, а в 2024 году – более 200 тысяч.

Батыр Аннамухамедов рассказал, что за последние пять лет популярность Тюменской области у москвичей выросла в два раза.

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Москвичи приезжают к нам посетить термы и попробовать местную кухню.

В Тюмень едут жители столицы в возрасте от 35 до 44 лет. У этих визитеров одни из самых высоких зарплат, средняя заработная плата москвичей почти на четверть превышает оную у тюменских туристов и составляет 187 тыс. рублей.

Для таких туристов регион разрабатывает новые варианты досуга и отдыха. В Тюменской области развивают термальные курорты, которые традиционно пользуются спросом, как у российских, так и у зарубежных туристов. Сейчас ставку делают также на гастрономический туризм. «Агентство туризма и продвижения Тюменской области» сейчас работает над концепцией «Tyumen taste guide».

Как рассказал директор агентства Дмитрий Пухов, уже создана «Наливочная азбука». Гости смогут попробовать сибирские настойки по буквам алфавита. В Тюмени рассматривают проведение Гастрономического фестиваля. А также планируют запустить гастроэкспедицию – тур, позволяющий не только познакомиться с кухней и концепцией заведений сибирской кухни, но и самостоятельно собрать дикоросы, выловить рыбу, которые будут поданы к столу.

Ранее «ФедералПресс» писал о том, что Тюменская область занимает лидирующую позицию среди регионов УрФО и 14 место среди всех регионов страны по турпотоку в столицу.