Блогер поделился впечатлениями от элитного бизнес-зала в Шереметьево

Российский путешественник Денис Забелин попал в премиальный зал аэропорта Шереметьево в Москве и описал его словами «клуб для избранных». Своими впечатлениями он поделился в блоге «Жизнь в движении» на платформе «Дзен».

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По словам автора, бизнес зал предназначен только для клиентов банка, чьи активы исчисляются десятками миллионов рублей. Иными способами туда не пройти, даже если заплатить.

«Внутри тишина. Ни гулких голосов, ни бегающих детей, ни сотрудников с пылесосами, — рассказал блогер. — Интерьер напоминает лобби бутикового отеля где-нибудь в Швейцарии: камерно, дорого, но без пафоса».

Россиянин добавил, что гостям бизнес-зала предлагали фуршет с фруктами, закусками и десертами, а также еду по меню. В перечне блюд — телячьи щечки, ризотто том-ям, карпаччо из оленины, шакшука. Кроме того, в стоимость посещения включено вино по совету сомелье.

Ранее этот же путешественник посетил аэропорт Иркутска и описал его словами «то ли рынок, то ли сарай». Он пожаловался на отсутствие кафе, где качество блюд не вызывает опасения.