Сколько экскурсий провели московские гиды с начала января

Аттестованные гиды Москвы провели около 100 тыс. экскурсий с января 2025 года.

Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу комитета по туризму.

«Город осуществляет проведение аттестации экскурсоводов и гидов-переводчиков в удобном онлайн-формате, приглашает отрасль на экскурсии в уникальные городские объекты, закрытые для широкого доступа. Именно гиды формируют первые впечатления о столице у туристов», — заявили в комитете.

Там отметили, что также для популяризации профессии проходит конкурс «Покажи Москву!».

Ранее президент и экспедиционный лидер Клуба полярных путешествий Денис Чепрасов в беседе с НСН заявил о росте спроса на экспедиционные туры.