Россияне перечислили самые желанные места для отдыха

Отпуск на морском побережье считают идеальным 20 % самарцев. На втором месте оказался отдых дома (14 %). На третьей строчке в рейтинге наиболее привлекательных мест - дача или деревня (11 %).

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По 9 % респондентов уверены, что лучший вариант - провести выходные на природе или путешествуя по России. 6 % участников исследования SuperJob считают, что хорошо бы поехать за рубеж. В частности, 5 % назвали желанным направлением Азию, 4 % - Турцию, по 2 % - Египет и Абхазию. Среди отечественных курортов самарцы предпочитают Крым и Краснодарский край (по 3 % голосов). 2 % хотели бы поехать на Байкал, по 1 % - в Алтай и Дагестан.

Некоторые опрошенные предложили нестандартные варианты: путешествие в горы (5 %), отдых вдали от людей (1 %). Среди прозвучавших направлений также Карелия, Сахалин, Камчатка, Урал и Калининград.

А 6 % самарцев считают, что стоит вовсе отказаться от отпуска этим летом.

Женщины чаще называли лучшим вариантом отдых на любом море, а большинство мужчин предпочли остаться дома или поехать в путешествие по России.

Работающие горожане чаще мечтают о поездках в горы (8 % против 3 % среди безработных). Среди незанятых больше тех, кто считает, что следует отказаться от отпуска этим летом (8 % против 5 % среди трудоустроенных).

Ранее директор по персоналу Юлия Санина рассказала, когда выгоднее брать отпуск летом 2025 года.