Почему Приморье фиксирует рекордное падение туризма

В первом квартале 2025 года автомобильные пункты пропуска на границе Приморского края с Китаем зафиксировали снижение пассажиропотока на 27 %. Как пояснил глава регионального министерства международных и внешнеэкономических связей Константин Сидоренко, это стало следствием усиления контроля за «помогаечным» бизнесом – нелегальной перевозкой товаров под видом личных вещей.

«Рост пропускной способности пунктов на 44 % и увеличение грузового потока на 46 % контрастируют с падением пассажирских перевозок. Это закономерный результат системной борьбы с «серыми» схемами. Раньше подход был формальным, но сейчас мы действуем жестко: досмотры стали строже, а незадекларированные товары изымаются», – подчеркнул Сидоренко в докладе зампреду правительства Приморья Николаю Стецко, передает VL.ru.

Власти также привлекли к работе в пунктах пропуска таможенников из Бурятии, что вызвало жалобы со стороны туристов на чрезмерную строгость проверок. По данным ведомства, более 25 % пассажиров автобусных рейсов занимались нелегальной коммерцией. Николай Стецко выразил надежду на восстановление пассажиропотока, однако тенденции пока негативны: китайский приграничный Суйфэньхэ теряет туристическую привлекательность, а местные магазины не возобновляют работу после пандемии.

Параллельно Приморье наращивает экспорт: за квартал объемы выросли на 10 %, включая рыбопродукцию (+18 %), зерно (+30 %) и химическую промышленность (+23 %). Ключевым партнером остаётся Китай (71,4 % внешнеторгового оборота), сотрудничество развивается в рамках совместных проектов – от сталелитейного завода до переработки отходов. Среди других направлений – КНДР, Беларусь, страны Юго-Восточной Азии.

В планах региона – ужесточение требований к китайским туристическим автобусам, гидам и гостиницам для минимизации правонарушений. По мнению Сидоренко, это может привести к дальнейшему сокращению пассажиропотока, но укрепит позиции Приморья как центра экономического взаимодействия в АТР.

Напомним, с начала года власти объявили войну «помогайкам». По данным властей, такой «серый импорт» наносит ущерб отечественным производителям. Почему решили отказаться от «помогаечного» бизнеса, рассказываем по ссылке.