Почему стоит посетить необыкновенный музей космонавтики под Геленджиком

Услышать на Черноморском побережье знаменитое гагаринское "Поехали!", находясь в копии корабля "Восток", и заодно понять, почему в первый отряд космонавтов набирали летчиков не выше 170 сантиметров - корреспондент "РГ" решила не упускать такую возможность и отправилась в необыкновенный музей космонавтики и авиации, расположенный в поселке Архипо-Осиповка, что под Геленджиком.

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Аналог первого в мире пилотируемого космического корабля "Восток" - самый популярный интерактивный объект в музее, по крайней мере у детей. Взрослые также в него залазят, но уже с трудом, что неудивительно, учитывая небольшие размеры "Востока".

Тоже попыталась представить себя на месте первого космонавта. Тесно, ноги не вытянешь, лежишь, согнув колени. И это когда находишься на Земле, а не испытываешь огромные перегрузки, когда ракета взмывает ввысь. Хотя, конечно, вряд ли Юрий Алексеевич много думал о тесноте космического корабля. Внутри интерактивной модели можно пощелкать тумблеры на приборной панели, посмотреть на экране переговоры Сергея Королева и Гагарина перед полетом и послушать звуки старта и отделения ступеней.

На входе же в музей посетителей встречает космонавт, как будто зависший в невесомости. Это макет первого выхода в открытый космос Алексея Леонова. Кстати, в музее экспонируется небольшая картина, которую нарисовал Леонов - не только один из самых известных космонавтов, но и талантливый художник, чьи работы есть и в Третьяковской галерее. А еще можно увидеть его автограф, но не обычный. Размашистым почерком он оставлен на двери гостиничного номера на Байконуре. На ней еще десятки автографов, в том числе астронавтов из других стран. Первый датирован 1975 годом, последние оставлены уже в 2000-е.

У космонавтов есть такая традиция - они оставляют автографы на двери гостиничного номера, где ночевали, - рассказывает музейный экскурсовод Александра Горячева. - У меня иногда спрашивают, почему так много космонавтов жили в одном номере? Но там тоже люди суеверные. Если предыдущий экипаж ночевал в этом номере и слетал нормально, значит, и следующий заселится в него.

Вообще в музее, который занимает два этажа, более тысячи уникальных экспонатов, среди них - личные вещи космонавтов, скафандры, макеты ракет, в том числе ракеты-носителя "Союз", орбитальных станций, спутников и кораблей. Скромно за стеклом притаилась уникальная пушка системы "Щит-1" орбитальной пилотируемой станции (ОПС) "Алмаз", которая защищала ее от спутников-перехватчиков и спутников-шпионов.

Многие экспонаты побывали на орбите - это различное оборудование, кусок обшивки ракеты-носителя "Протон", механические часы в титановом корпусе, специально изготовленные для Олега Новицкого, их он надевал во время экспедиции на МКС. А летчик-космонавт Александр Самокутяев подарил музею свой комбинезон "Кентавр", который использовал во время полета к МКС в 2014 году.

Здесь у нас индивидуальный ложемент космонавта - это внутренняя часть кресла "Казбек", которое используется в корабле "Союз". Ложемент "выливается" под фигуру космонавта. Представленный у нас также был на орбите, - продолжает экскурсию Александра Горячева.

Под потолком музея висят макеты планет, Международной космической станции и "Алмаза". Если на втором этаже идти по кругу, можно как будто обойти Солнечную систему, параллельно увидев, на каких тренажерах (например, гироскоп для развития вестибулярного аппарата) занимаются космонавты, в каких скафандрах летают, и даже где спят. Для сна предназначен небольшой отсек, на стенке которого фиксируется спальный мешок с молнией, в него вставлен специальный вкладыш, являющийся постельным бельем.

Кстати, музей не случайно появился именно в Архипо-Осиповке. В местных санаториях после полетов проходят реабилитацию российские космонавты, которые приходят сюда в гости, общаются с туристами и школьниками и оставляют в дар свои вещи.

Значимая часть музея - это уличная экспозиция перед входом в него. Здесь можно увидеть модуль той самой орбитальной пилотируемой станции "Алмаз", которая разрабатывалась под руководством советского конструктора ракетно-космической техники Владимира Челомея. Побывавший в Архипо-Осиповке космонавт Андрей Федяев рассказал, что ОПС сходна внутри с МКС.

В модуле "Алмаза" проводят экскурсии. Гид рассказывает о том, как устроен быт космонавтов, при этом в очках виртуальной реальности можно "полетать" по МКС или на специальном тренажере отработать стыковку в открытом космосе. Посетителям также предлагают сесть в кресло оператора и увидеть то, что несколько десятилетий назад видели космонавты-разведчики, ведь ОПС создавалась как орбитальная станция военного назначения и являлась космическим наблюдательным и разведывательным пунктом, оснащенным аппаратурой для фотографирования. Детализация была такой, что можно было рассмотреть тени людей или определить марку автомобиля.

Наиболее интересные и важные кадры кодировались и передавались по радиоканалу. Также была предусмотрена возможность отправки на Землю всей катушки отснятой фотопленки в специальной спускаемой капсуле, которую тоже можно увидеть в музее. Кроме того, в экспозиции в натуральную величину представлен многоразовый возвращаемый аппарат комплекса "Алмаз", рассчитанный на три человека.

Особенность возвращаемого аппарата в том, что он мог использоваться до 10 раз. Менялась обшивка, тепловая защита, добавлялась новая парашютная система, и он был готов снова отправиться в космос, - поясняет Александра Горячева.

Любопытно, что станция "Алмаз-1А" в 1991 году принимала участие в спасении судна "Михаил Сомов" с полярниками на борту, зажатого льдами во время арктической ночи. С нее проводилась разведка ледовой обстановки вокруг судна.

Рядом на улице находится еще два объекта в натуральную величину - это макеты сверхзвуковой крылатой ракеты "Метеорит" (предназначалась для поражения стратегических объектов потенциального противника) и легкого космического самолета (предвестник "Бурана"), в котором работает планетарий и можно посмотреть фильмы о космосе и о Земле.

Кстати

Музей космонавтики в Архипо-Осиповке - единственный подобный на всем Черноморском побережье России. Он был открыт в июне 2016 года. Создатель музея - геленджичанин Демьян Кузьмин. В этом приморском селе с его помощью появились очень интересные для посещения туристов объекты - посвященное истории этих мест "Михайловское укрепление", а также музей хлеба и вина.

А еще Геленджик, в состав которого входит Архипо-Осиповка, является городом-побратимом Звездного городка. С 2011 года существует традиция - возвращаясь из полетов каждый космонавт высаживает вечнозеленое дерево на набережной курортного поселка.