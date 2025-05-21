Глава туризма Свердловской области высказалась о ценах на отдых в глэмпингах

Эльмира Туканова, руководитель отдела туризма Свердловской области, выразила мнение, что стоимость отдыха в глэмпингах является адекватной. Это заявление прозвучало в ответ на вопрос от ЕАН. На данный момент средняя стоимость ночи в загородном объекте в выходные дни составляет примерно 10 тысяч рублей.

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«Сегодня это общемировая тенденция. Глэмпинг – это не просто гостиничный номер, а возможность уединенного отдыха, и за эту цену может разместиться вся семья. В то время как за те же 10 тысяч в гостинице редко разместишь больше двух человек. Глэмпинг – это уникальная возможность насладиться природой, лесом, рекой, находясь за городом, что и определяет ценовую политику», – пояснила Туканова.

Она также добавила, что Свердловская область планирует продолжать развивать инфраструктуру для загородного отдыха. В прошлом году количество номеров увеличилось на 213.

«Я полагаю, что увеличение числа глэмпингов позволит скорректировать ценовую политику. Но важно отметить, что это сезонный продукт, популярный в выходные и летние месяцы. Разумеется, владельцы глэмпингов формируют цены, исходя из спроса», – резюмировала глава по туризму.

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