Представлен туристический путеводитель по экотропе

На экологическом форуме «День Балтийского моря» в Ленинградской области представили туристический путеводитель по экотропе «Шесть озёр».

Экотропа длиной более 45 км пролегает по особо охраняемым природным территориям региона, информирует АБН24 со ссылкой на пресс-службу областной администрации.

В буклете есть информация о достопримечательностях, отелях и точках питания. Его бумажный вариант разместят на объектах инфраструктуры экотропы.

Ранее стало известно, что студенты ВШЭ примут участие в создании туристического кластера на Полярном Урале в ЯНАО.