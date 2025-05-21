Как изменился рынок туруслуг в России

На фоне СВО и санкций против России европейские туристы заметно охладели к нашей стране. Однако недостатка в гостях столица не испытывает – за счет внутреннего турпотока. Плюс в Москву хлынули туристы из Китая, Индии и Ближнего Востока. Как переориентировался рынок туруслуг Москвы в современных реалиях, рассказала «ФедералПресс» руководитель дирекции по региональному взаимодействию АНО «Проектный офис по развитию туризма и гостеприимства Москвы» Анна Нефедова:

«Мы наблюдаем рост туристического потока из стран Ближнего востока, Китая, Индии и других стран, которые не разорвали отношений с нашей страной. И мы надеемся, что туристов будет больше и больше с каждым годом. Для иностранных туристов мы готовим проект «Москва плюс». То есть приглашаем туриста иностранного в Москву. Столица предстает как витрина нашей страны и дальше отправляем туристов в разные регионы страны. Тем более понимаем, что Москва является крупнейшим транспортным хабом. Мы рассказываем о Москве и открываем всю Россию, в том числе Сибирь. Так, с Тюменской областью москвичи реализуют совместный проект под названием «Русские каникулы». Туристические продукты, которые предлагают гостям столицы, а также Тюмени и Тобольска направлены на знакомство с русскими традициями, культурой и особенностями национальной кухни. Очень важный и новый подход работы «Мостуризма» состоит в том, что мы объединяемся с другими регионами, чтобы создавать новый уникальный, в том числе экспортный продукт. Мы не конкурируем с другими регионами, а стараемся наладить взаимодействие, чтобы усилить друг друга на туристическом рынке. Москву в 2024 году посетили 26 миллионов туристов. К 2030 году в столицу планируют привлечь 30 миллионов гостей. Город планомерно готовится к этому, делая ставку на событийный, гастрономический и образовательный туризм».