Из какого города в Москву приезжают самые богатые туристы

Тюменцы в Москве тратят около 24 тыс. рублей за поездку. Такие данные озвучили московские специалисты по туризму, которые приехали с бизнес-миссией в Тюмень. С 20 по 22 мая ведущие российские туроператоры знакомятся с регионом и рассказывают о результатах сотрудничества – подробности выяснил корреспондент «ФедералПресс».

«Причем траты на 1,2 раза выше среднего чека по РФ. Богатый для нас турист. Это в том числе может быть связано с ростом деловых туристов, которые являются активными потребителями многих услуг города», – рассказали на презентации представители московской делегации.

В прошлом году столицу посетили 549 тысяч тюменцев. Специалисты отмечают, что турпоток постоянно растет. Кроме делового туризма, сибиряки едут в Москву к друзьям и родственникам, а также с целью посетить культурные мероприятия и популярные российские достопримечательности. Кстати, регион вошел в топ-3 среди субъектов РФ по посещению ресторанов Москвы.

В 2024-м туристы из столицы оставляли в Тюмени в среднем 21,2 тыс. рублей за поездку. Популярность Тюменской области у москвичей за последние пять лет возросла в 2,1 раза. За три года объем туристического потока из столицы прирос на 24 %, отметили тюменские специалисты.

Однако больше всех «лучший город Земли» любят югорчане: ХМАО возглавил топ-10 регионов по поездкам в Тюменскую область – 986,4 тыс. поездок за 2024 год. Жители Свердловской области – на втором месте с результатом 683,5 тыс. поездок. ЯНАО замкнул тройку лидеров – 446,7 тыс. поездок. За ними следуют курганцы (320,3 тыс.) и челябинцы (281,8 тыс.).

Также любят посещать Тюмень омичи – за год соседи посетили регион 267,3 тыс. раз. Туристы из Башкортостана – 245,5 тыс. поездок, из Москвы и Московской области – 197,9 тыс. поездок, пермяки – 134,7 тыс., из Республики Татарстан – 109,9 тыс. поездок.

Ранее «ФедералПресс» выяснил мнение туроператоров, что россияне ищут туры за границу взамен отдыху на побережье Черного моря.