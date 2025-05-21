В Анапе сократили группу по очистке пляжей

Группировку, занимающуюся очисткой пляжей от мазута в Анапе, сократили до шести муниципалитетов ввиду снижения количества выбросов нефтепродуктов на побережье. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативного штаба Краснодарского края.

После ЧП с танкерами побережье Кубани разделили на 41 участок для уборки песка, загрязненного мазутом. Основные работы по очистке пляжей уже завершены, выбросы нефтепродуктов на побережье региона стали фиксировать реже.