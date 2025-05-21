В Анапе сократили группу по очистке пляжей после снижения интенсивности выбросов
Группировку, занимающуюся очисткой пляжей от мазута в Анапе, сократили до шести муниципалитетов ввиду снижения количества выбросов нефтепродуктов на побережье. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативного штаба Краснодарского края.
После ЧП с танкерами побережье Кубани разделили на 41 участок для уборки песка, загрязненного мазутом. Основные работы по очистке пляжей уже завершены, выбросы нефтепродуктов на побережье региона стали фиксировать реже.
"Дежурства организованы с понедельника по пятницу, в них задействованы 6 муниципалитетов по 10 человек от каждого. Изменения в работе связаны с тем, что выбросы нефтепродуктов на побережье стали происходить значительно реже и в минимальных количествах. В связи с этим прежний масштабы привлечения людей не требуется", - говорится в сообщении.