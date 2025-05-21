Какие отели и номера предпочитают гости ПМЭФ

В Петербурге с 18 по 21 июня пройдет одно из крупнейших мероприятий экономики и бизнеса – конгрессно-выставочный центр «Экспофорум» примет у себя Петербургский международный экономический форум. Готовность приехать в Северную столицу выразили представители более чем 92 стран и территорий. Гости разместятся в лучших отелях и номерах Петербурга. О том, какие апартаменты они выбрали, – в материале «ФедералПресс».

© РИА Новости

Еще почти месяц остается до ПМЭФ, но номера в лучших отелях Петербурга уже недоступны для бронирования. Так, невозможно снять номер в Grand Hotel Europe на Михайловской улице. В дни до проведения форума и вскоре после него сутки там стоят от 29 до 202 тысяч рублей. Самый дорогой номер – люкс представительского класса. Дешевле будут апартаменты за 142 тысячи рублей, улучшенный люкс за 112 тысяч рублей и улучшенный полулюкс за 102 тысячи рублей.

Также нет доступных для бронирования номеров с 18 июня по 21 июня и в отеле Four Seasons Hotel Lion Palace с окнами, выходящими на Исаакиевский собор. Еще накануне, с 16 на 17 июня, за сутки проживания в нем с вас попросят от 42 до 195 тысяч рублей.

Номера в «Астории» тоже уже не подлежат бронированию на даты проведения форума.

«Свободных номеров на даты ПМЭФ у нас нет. Они бронируются за год, когда заканчивается предыдущий форум», – объяснили «ФедералПресс» в отеле.

На всякий случай на сайте отеля предупредили гостей города о курортном сборе в размере 100 рублей с человека в сутки. Однако эта сумма несопоставима со стоимостью самих номеров: от 27 до 95 тысяч рублей. В номерах стоимостью от 80 до 99 тысяч рублей окна будут выходить на Мариинский дворец.

Ни один номер в «Англетере» тоже не доступен для бронирования. Оба отеля, «Астория» и «Англетер», принадлежат сети Rocco Forte Hotels, соединены переходами на этажах и имеют общий бассейн и фитнес-центр. В обычное время сутки в «Англетере» стоят от 22 до 90 тысяч рублей.

«Гранд Отель Мойка 22» с видом на Дворцовую площадь и Зимний дворец также больше не предлагает свои номера на дни ПМЭФ. В прочие дни с постояльца попросят за сутки от 22 до 120 тысяч.

Лучшие номера в отеле CORT INN St-Petersburg Hotel & Conference center на канале Грибоедова уже забронировали на дни форума. Остались бюджетные – за 36 тысяч и 46,8 тысячи рублей.

В Palace Bridge Hotel на Биржевом переулке Васильевского острова еще можно заказать номер на даты с 18 до 21 июня. Однако цены там подняли. Так, стандартный двухместный номер c двуспальной кроватью обойдется в 48,9 тысячи рублей за одну ночь. Стоимость самого дорогого номера – 139 тысяч рублей. В обычные дни за ночевку там можно заплатить от 14 до 34 тысяч рублей.