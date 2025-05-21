Эксперты оценили экономический эффект туристической отрасли Москвы

Туризм усиливает экономическую устойчивость Москвы и положительно влияет на развитие ее инфраструктуры. Об этом рассказали эксперты столичного Комитета по туризму.

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Туристы регулярно покупают товары и обращаются за услугами на территории города, что влияет на увеличение валового регионального продукта Москвы. По последним данным, туристические поступления в бюджет города за 2024 год оцениваются в 235 миллиардов рублей, а общий вклад сферы путешествий в столичную экономику — в 1,7 триллиона рублей, что превышает озвученные ранее показатели.

За последние несколько лет Москва закрепила за собой статус города для всесезонных путешествий — от семейных отпусков до деловых поездок. Это подтверждают растущие показатели турпотока. Успешное развитие отрасли стало возможным благодаря инвестициям: 70 процентов бюджетных средств идет на повышение качества городской среды и жизни москвичей. Косвенно это делает столицу привлекательнее не только для горожан, но и для туристов.

Туризм, в свою очередь, компенсирует расходы на инфраструктуру и благоустройство, тем самым укрепляя финансовую систему столицы. В 2023–2024 годах каждый рубль бюджетных средств, напрямую или косвенно связанных с повышением туристической привлекательности Москвы, дополнительно увеличивал экономику столицы на 35,7 рубля. Из них пять рублей составляли поступления в бюджет.

Положительный эффект туризма для экономики достигается за счет увеличения числа потребителей товаров и услуг в Москве. Среди них — внутренние и международные туристы, а также экскурсанты. Они распределяют расходы на транспорт, проживание, питание, сувениры, посещение выставок, музеев, концертов и других развлекательных и культурных мероприятий.

Столичный Комитет по туризму следит за динамикой развития туризма в городе. В 2024 году турпоток Москвы составил 26 миллионов человек и обогнал допандемийные показатели.

С подробной аналитической информацией, посвященной туристической отрасли Москвы, также можно ознакомиться на портале «Russpass. Бизнес».