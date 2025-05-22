Назван самый популярный город России для отдыха в глэмпинге

Согласно опубликованной информации, спрос на такой вид отдыха среди россиян вырос вдвое. Хотя в самой статье не приводится точный период, за который произошел этот заметный всплеск интереса, сам факт удвоения спроса ярко указывает на стремительное развитие данного сегмента в отечественной индустрии гостеприимства.

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Это также свидетельствует об изменении предпочтений российских туристов, которые все чаще делают выбор в пользу комфортного и эстетичного единения с природой.

Лидирующую позицию в этом набирающем популярность тренде уверенно занимает Калининградская область. По статистике, предоставленной OneTwoTrip, на этот самый западный регион Российской Федерации приходится значительная доля – четверть (25%) всех осуществленных бронирований глэмпингов по стране. Средняя стоимость одной ночи проживания в современных и благоустроенных глэмпингах этого популярного приморского региона составляет порядка 15 тысяч рублей. Следом за Калининградской областью, на втором и третьем местах по востребованности у туристов, расположились Московская и Ленинградская области соответственно. В этих регионах провести ночь в комфортабельном глэмпинге обойдется путешественникам в среднем в 10 тысяч рублей, что делает такой формат отдыха особенно привлекательным для жителей крупных мегаполисов, ищущих возможности для качественного загородного уединения без потери в удобствах.

Несмотря на то, что в новостной повестке присутствуют сообщения о сложных социальных вопросах в отдельных российских городах, как например, ситуация с мигрантами у миграционного центра в Волгограде, и событиях, указывающих на напряженность в сопредельных регионах, таких как очереди в военкоматы в Одессе, жизнь россиян также наполнена поиском новых возможностей для отдыха и досуга. Одним из ярких подтверждений этого является заметный рост интереса к современным и комфортным форматам внутреннего туризма.