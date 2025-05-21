Жители Владивостока пожаловались на китайских туристов

Китайские туристы продолжают разрушать пляж Стеклянный во Владивостоке. Об этом рассказали местные жители. По словам горожан, туристы забирают с собой камушки с пляжа Стеклянной, несмотря на запрещающие знаки.

© РИА Новости

Более того, на замечания местных жителей туристы также не реагируют и продолжают набирать в пакеты стекляшки.

«Если туристы не остановятся, стекляшку ничто не спасёт. Ну возьми ты пару камешков, зачем пакет брать?» — негодуют горожане.

По мнению жителей Владивостока, такие случаи происходят довольно часто. Уже год, как туристы выносят из бухты все, что видят.

Ранее сообщалось, что на Гоа запретили вывески на русском языке. Также туроператоры рассказали, где отдых небезопасен для здоровья.