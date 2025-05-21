В Госдуме предложили ввести привилегии для многодетных семей в аэропортах

Многодетные семьи должны иметь возможность бесплатно посещать бизнес-залы в аэропортах. Об этом заявила первый заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая.

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«Если мы считаем, что многодетные семьи – это элита, если мы говорим, что у них должны быть привилегии, то эти льготы должны быть реальными. Мы должны дать им возможность комфортно отдыхать в бизнес-залах, когда они летят всей семьей», – заявила парламентарий.

По ее словам, в России насчитывается 2,4 млн многодетных семей, но далеко не все из них регулярно путешествуют самолетами. Буцкая напомнила, что в Москве уже действует аналогичная мера поддержки – бесплатная парковка для многодетных.

«Если мы можем позволить бесплатную парковку, то уж точно найдем способ помочь семьям с детьми в аэропортах. Важно, чтобы они могли размещаться в бизнес-зале независимо от класса купленного билета», – подчеркнула Татьяна Буцкая.

Ранее с похожей инициативой выступил депутат Игорь Антропенко, предложив путешественникам с детьми доступ в бизнес-залы или капсульные отели при задержке рейса более чем на 2 часа.

Отметим, подписчики телеграм-канала «Крыша ТурДома» неоднозначно оценили эту инициативу. Многие согласились, что пассажирам с детьми нужна поддержка во время длительных задержек в аэропортах. Но оказывать ее нужно не за счет остальных путешественников, а за счет государства.