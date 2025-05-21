На некоторых маршрутах Камчатки завершился зимний туристический сезон

Зимний туристический сезон на некоторых маршрутах, расположенных на особо охраняемых природных территориях регионального значения на Камчатке, завершен, сообщили ТАСС в природном парке "Вулканы Камчатки".

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«С 21 мая приостанавливается посещение зимних туристических маршрутов на территориях природных парков "Налычево", "Быстринский" и "Вилючинский". При этом на территории природного парка "Вилючинский" продолжают оставаться доступными для посещения круглогодичные маршруты»‎, — рассказали в учреждении.

Закрытие маршрутов связано с активным таянием снежного покрова и изменением ландшафтных условий, а также в целях минимизации антропогенного воздействия на природные комплексы в весенний период. Число гостей, посетивших популярные маршруты в природных парках Камчатки зимой, пока уточняется.