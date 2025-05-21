Мэр заявил, что Мариуполь станет туристическим центром

Мэр Мариуполя Олег Моргун отметил в интервью РИА Новости, что город в будущем станет туристическим центром и к 2030 году турпоток может достичь одного миллиона человек в год.

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«Да, действительно, мы хотим сделать город Мариуполь туристическим. Он расположен на пути в Запорожье, на пути в Донецк, Луганск. Он удобен, у нас порт, у нас есть места для отдыха», — сказал глава города.

По его словам, на данный момент идёт благоустройство городского пляжа, также в будущем будут проведены работы по благоустройству левобережного пляжа.

«Всё требует времени, чтобы создать инфраструктуру по стандартам Российской Федерации», — добавил Моргун.

Он отметил, что в городе много интересных объектов и туризм может быть не только пляжный, но и религиозный, строительный, познавательный, промышленный.

Также Моргун подчеркнул, что Мариуполь через пять-десять лет станет одним из самых красивых городов на юге России.

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин ранее опубликовал в Telegram-канале пост, посвящённый третьей годовщине освобождения Мариуполя от ВСУ.