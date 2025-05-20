Назван регион, где прячутся аллергики

Калининградская область попала в число регионов, где аллергики прячутся в сезон цветения. Об этом сообщили в пресс-службе сервиса «Авито Путешествия».

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Жителей и гостей области, чувствительных к пыльце, относительно редко беспокоят дуб, берёза, ясень, липа, хвоя и злаковые травы. Регион занял пятую строчку в топ-10 комфортных мест для аллергиков. Тройку лидеров поделили Адыгея, Алтайский край и Дагестан. Остальные строчки достались Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкессии, Карелии, Крыму, Республике Алтай, Северной Осетии и Ставропольскому краю.

За год предложение посуточных квартир выросло на 42%, загородных домов — на 43%. Калининград также отличился высокой стоимостью проживания. Ночь в арендованной квартире обойдётся примерно в 3,3 тысячи рублей при средней цене в три тысячи. Дешевле всего переждать период цветения можно в Адыгее и Алтайском крае (по 2,6 тысячи рублей за ночь).

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