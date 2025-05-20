В России предложили ужесточить борьбу с алкоголиками в самолетах

В России необходимо запретить употребление алкоголя на борту самолетов, а также не допускать к полетам пассажиров в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения. Такое предложение озвучила замдиректора департамента госрегистрации ведомственных нормативных правовых актов Минюста Анастасия Лелётина в рамках Петербургского международного юридического форума.

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По словам представителя ведомства, реализация инициативы потребует сложных механизмов, однако в перспективе даст свои плоды. В частности, она предложила наделить сотрудников транспортной безопасности полномочиями проверять состояние пассажиров на этапе посадки.

Идею поддержала зампредседателя комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая, которая также высказалась за использование алкотестеров.

«Если концентрация алкоголя превышает допустимую норму, человек не должен быть допущен к полету», – заявила парламентарий.

Кроме того, представитель Минюста предложила создать общий открытый реестр авиадебоширов. По ее мнению, текущая система, при которой перевозчики ведут собственные списки нарушителей, недостаточно эффективна.

«Необходим единый реестр, который будет распространяться на все авиакомпании, включая зарубежные. Это позволит предотвратить повторные нарушения», – подчеркнула Анастасия Лелётина.

Также среди возможных мер обсуждается увеличение сроков нахождения в черных списках и повышение штрафов за дебоши в самолетах – вплоть до 500 тыс. руб.