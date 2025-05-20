Туристов напугали грядущими очередями в Шереметьево

Один из тг-каналов с трехмиллионной аудиторией опубликовал пост с тревожной для путешественников информацией:

© РИА Новости

«Господа туристы, готовьтесь к очередям в Шереметьево – как на входе в здание, так и в зоне досмотра. Из аэропорта массово увольняются сотрудники. И в основном это спецы из зоны досмотра и внутренней безопасности».

Как утверждает издание, «заявления на стол руководителей уже положили более 20 человек», персонал продолжает увольняться по собственному желанию. Причина – сокращение зарплат в последние 2 месяца «из-за уменьшения объема работы» – «уходят в основном специалисты, которые проверяют ваши вещи на входе и в зоне транспортной безопасности и от которых зависит, насколько заранее вам нужно приезжать в аэропорт».

Руководитель дирекции по связям с общественностью международного аэропорта Шереметьево Анна Захаренкова в беседе с корреспондентом TourDom.ru назвала изложенные в публикации утверждения не соответствующими действительности. По ее словам, тг-канал обращался накануне за комментариями, но исказил полученные ответы. Текучесть кадров в авиагавани меньше нормы, зарплаты персоналу проиндексированы. Штат во всех подразделениях аэропорта, наоборот, был увеличен на период апреля-мая в связи с большим пассажиропотоком в праздничные даты.

Периодически коллапсы в аэропорту встречались. Но на это были причины – ранее мы сообщали, что избежать очередей в Шереметьево 7 мая все же не удалось. Но они были связаны с массовыми отменами рейсов: люди стояли в кассы, чтобы купить билеты в нужный им город. Часами ждать досмотра на погранконтроле порой приходилось прошлым летом туристам, возвращавшимся из-за границы, а также на регистрацию и сдачу багажа – тем, кто отправлялся на отдых.