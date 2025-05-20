Рейтинг лучших мест для отдыха летом в 2025 году

Еще в конце прошлого года аналитики провели исследование аудитории туристов по всей стране. И больше половины опрошенных — 55-60% — планировали лето провести в путешествиях по России. Внутренний туризм действительно год от года набирает обороты, а вместе с тем появляются новые «точки притяжения» с отличными пляжами, достопримечательностями и развлечениями на любой вкус. MIR24.TV поговорил с экспертами туристической сферы о самых популярных направлениях для активного и семейного отдыха.

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В России этим летом ожидается увеличение туристического потока, несмотря на то, что ценник вырос и на проезд, и на проживание. В среднем комфортный отдых в отеле, с вкусной едой и развлечениями на человека обойдется около 70-100 тысяч на неделю.

«Ожидается, что в 2025 году туристический сезон станет рекордным с более чем 48 млн поездок, особенно в популярных направлениях. Это традиционно Краснодарский край и Крым, Кавказские Минеральные Воды, Алтай. Для примера: в Крыму и Краснодарском крае ежегодно отдыхают более 20 миллионов человек. Популярные курорты — Сочи, Геленджик и Ялта. Среди ярких идей для проведения летнего отдыха — промышленный, гастрономический, медицинский, этонографический, событийный, экологический туризм. Интересно, что в последние годы и наши железные дороги активно развивают концепцию туристических поездок, предлагая уникальные маршруты на специально оборудованных поездах. Пассажиры могут наслаждаться комфортом, питанием и экскурсионными программами. Новые законы вводят четкие определения "туристского поезда" и "туристского железнодорожного маршрута", что поможет стандартизировать услуги и повысить их качество. На семью из трех человек такое путешествие обойдется примерно в 42 тысячи рублей на два дня», — Петр Щербаченко, доцент Финансового университета при Правительстве РФ.

Приэльбрусье: взглянуть на Кавказ по-новому

Количество отпускных дней, к большому сожалению, ограничено, как и число солнечных дней и билетов на самолеты и поезда, а Россия необъятна: не то что за одно лето — за всю жизнь все не посетить. Так куда же отправиться соотечественникам, которые хотели бы не просто хорошо провести время, но и окультуриться, просветиться и эмоционально подзарядиться? Предлагаем топ-3 от путешественника Романа Кашенкова.

Поездка в Приэльбрусье — это возможность взглянуть на Кавказ по-новому, вживую, без прикрас, незамутненным взглядом. Сюда стоит отправиться, чтобы если не покорить красавец Эльбрус, то хотя бы подняться в район легендарной гостиницы для альпинистов: насладиться и насытиться видами горных лугов и пастбищ, отведать жал-баур, хычины, шурпы, сохту с тузлуком, горный чай с малиновым вареньем или освежающий густой айран. Пройдите горными тропами к водопаду Терскол или Девичьи косы, спуститесь к озеру Донгуз-Орун, откуда открывается головокружительный вид на ледник Семерка, сходите на пикник возле бурной речки Баксан и обязательно выйдите из отеля безоблачной ночью — здесь звезды видны как на ладони.

Альтернатива — обсерватория «Пик Терскол», самая высокогорная в России. Что привезти с собой: травяные чаи, варенье из малины и из сосновых шишек, мед, вязаные шерстяные изделия, кинжалы, папахи и бурки, местные соленые сыры. Во сколько обойдется проживание: очень большой разброс при небольшом выборе объектов размещения. К примеру, номер в хостеле в сезон — 1500-2000 рублей за ночь, а номер в отеле от 3* — в 5000-10000 тысяч. Как добраться: на машине, поезде или на самолете до аэропорта Минеральные Воды (регулярные рейсы из Москвы и других городов), оттуда на автобусе (от 1500 рублей) или такси (от 4000 до Терскола).

Крым: южное солнце, горы и кипарисовые аллеи

Большая Ялта по праву считается доминантой Южного берега Крыма. Один из наиболее примечательных и в то же время нетронутых уголков региона, утопающий в зелени поселок городского типа Симеиз, уже более двух веков привлекает внимание путешественников. В дореволюционной России — интеллигенция, поэты, писатели, оперные певцы, графы и князья, в советские годы — трудовой класс и спортсмены-разрядники, в девяностые — представители субкультур.

«Ласковое Черное море, южное солнце, горы, целебный воздух, кипарисовые аллеи — вот то, что привлекает туристов если не со всего света, то точно со всего постсоветского пространства. Визитной карточкой поселка заслуженно считается 254-метровая гора Кошка или Кош-Кая, что с крымско-татарского переводится как "парная скала". С вершины горы, нависающей над поселком, на которой расположена древняя крепость тавров, прекрасно виден не только Симеиз, но и соседний поселок Кацивели с его геофизической станцией, телескопом и океанографической платформой, видна бухта Голубой залив. Также можно разглядеть заброшенный долгострой — Санаторий Академии наук СССР, строительство которого началось в 1972 году, но в связи с просадкой грунта так и не было окончено», — Роман Кашенков, путешественник.

Что привезти с собой? Один из любимых съедобных сувениров туристов — ялтинский лук. При покупке обязательно рассмотрите лук. Крымских дельцов не раз ловили на продаже «подделок» — обыкновенного красного лука сорта «брусквик». Отличительной особенностью ялтинского, кроме сладковатого вкуса и особого аромата, является количество пластов или лепестков — их должно быть не более 7. Выбирая связку, попросите продавца разрезать луковицу, а если тот откажется, знайте: здесь ялтинский лук, «фиолетовое золото» Южного берега, покупать не стоит. Обратите внимание на местные вина, варенье, изделия из можжевельника, сладости, лавандовые саше и подушечки, местные специи.

Стоимость проживания: снять комнату можно за 2000-3500 тысячи в сутки, домик или номер в хорошем отеле — до 5000-7000 тысяч. Объектов размещения разных категорий достаточно: есть отели до 4*, гостевые дома и даже кемпинг с выходом к морю. Как добраться: на машине, поезде (на «Тавриду», как правило, билеты разбирают за несколько месяцев) или на самолете (ближайший открытый аэропорт — Сочи или Минеральные Воды), а далее на автобусе, поезде или такси.

Кавказские Минеральные Воды: величественная панорама

Кавказские Минеральные Воды, или КМВ — уникальный курортный кластер, известный со времен Российской Империи. В свое время здесь гостили Пушкин и Лермонтов, Толстой и Ахматова, известные писатели, поэты и политики современности. Сегодня же здесь сходите в Провал, чтобы убедиться, что он… не слишком проваливается, посмотрите на «бесстыжие ванны» и пройдитесь по лермонтовским местам. Обойдите гору Машук и поднимитесь наверх на винтажной канатной дороге, чтобы насладиться величественной панорамой и в хорошую погоду даже увидеть Эльбрус.

«В Кисловодске обязателен к посещению местный нацпарк — самый большой парк в Европе площадью в 966 гектаров. Пройдитесь по Курортному бульвару, найдите все ростовые фигуры Чебурашки и попробуйте тот самый нарзан в питьевой галерее. Еще вариант — посетить мемориальный музей выдающегося художника Ярошенко или пройтись по ущелью реки Аликоновки к Медовым водопадам. В Ессентуках попробуйте "ту самую" минералку, в Железноводске — взберитесь на гору Железную, осмотрите санатории и освежитесь в Курортном озере с видом на Бештау (при желании на прославленную Лермонтовым гору можно подняться всего за несколько часов по тропе)», — дополнил Роман Кашенков.

Что привезти с собой? Регион славится своими бронзовыми и деревянными изделиями, натуральной косметикой с тамбуканской грязью в составе, изделиями из меха. На рынке обратите внимание на сыры и мясные деликатесы, свежие фрукты и ягоды, вина. Вероятно, наиболее дорогим в плане проживания городом можно считать Кисловодск, далее — Пятигорск и Ессентуки. Стоимость стандартного номера может смело доходить до 10000 рублей в сутки, квартиру или апартаменты можно снять за 3500-6000 рублей, стоимость путевки в один из многочисленных санаториев — от 30000 рублей в неделю. Добраться можно на машине, на поезде или на самолете до аэропорта Минеральные Воды, далее на электричке, автобусе или такси до любого города-курорта.

Карелия: природа будто из сказки

Все больше людей едут в Карелию, где природа будто из сказки. Петрозаводск и Сортавала — отправные точки, чтобы увидеть Кижи с их деревянными церквями, Валаам с монастырями или водопад Кивач, от которого сложно отвести взгляд.

«Сувениры тут — карельские бальзамы (для настроения и здоровья) и изделия из карельской березы, которые хочется оставить в наследство. Еда простая, но душевная: калитки с картошкой, уха из свежей рыбы, а еще грибы и ягоды, которые собирают прямо в лесу. Поезд из Москвы в Петрозаводск стоит от 3 тысяч рублей, гостевой дом — от 2 тысяч рублей за ночь», — Роман Сабиржанов, серийный предприниматель в сегменте horeca, генеральный директор.

Алтай: горы, озера и воздух

Еще одно место, куда тянет за приключениями — Алтай. Горно-Алтайск и Белокуриха — это про горы, озера и воздух, от которого кружится голова. Телецкое озеро красиво до мурашек, гора Белуха зовет смелых, а пещеры добавляют загадочности. Везите домой алтайский мед (густой и ароматный), травяные чаи или изделия из кедра — от ложек до шкатулок. На столе — мясо марала, местный сыр и кедровые орешки, которые хочется есть горстями.

Челябинская область: уральские самоцветы

Короткие поездки становятся трендом, и это подстегивает развитие туризма рядом с миллионниками. Взять хотя бы Тургояк в Челябинской области — озеро с кристальной водой и национальный парк «Таганай» рядом. Это как глоток свежего воздуха в часе езды от большого города. Привезти можно изделия из уральских самоцветов, а попробовать — уральские пельмени и сыры.

Камчатка: за крабом и икрой

Для тех, кто готов к необычному — Камчатка. Долина гейзеров, вулканы и медведи — это не просто отпуск, а экспедиция. На память берите камчатского краба или икру, а на столе — морепродукты и оленина. Перелет из Москвы — от 25 тысяч рублей, отель — от 4 тысяч рублей за ночь. Это дорого, но впечатления того стоят.

Необычные туры

«По Волге, Енисею или Лене можно проплыть через историю и природу. Например, Енисей — это не только река, но и растущий интерес к таким видам отдыха, как писал я в блоге еще в 2022 году. Вы увидите старинные города и заповедники, а сувениры будут зависеть от остановок — от деревянных поделок до местных сладостей. Еда — русская классика: борщ, пироги, рыба. Круиз по Волге на 7 дней стартует от 30 тысяч рублей», — отмечает Роман Сабиржанов.

Спрос на необычные маршруты растет. Тыва с шаманскими обрядами и горловым пением, Элиста с буддийскими храмами и шахматным городом, Бурятия с Байкалом и дацанами — эти места манят тех, кто ищет чего-то нового. Сувениры — этнические: от амулетов до травяных сборов. Еда колоритная: буузы, хуушуур, омуль. Люди все чаще выбирают природу, и особо охраняемые территории — в топе. Национальные парки и заповедники с экотропами и уникальной флорой и фауной — это про тишину и перезагрузку. Сувениры тут — фото и воспоминания, а еда — пикники на свежем воздухе. Теренкурные и походные маршруты тоже в моде. «Тропа здоровья» в Сочи или «Большая Байкальская тропа» — это про активный отдых с видами, от которых захватывает дух.

«В Сочи, например, можно пройтись по тропе и вдохновиться, как я писал про бутик-отель в Плесе, где каждый уголок — история. Сувениры — из местных деревень, еда — походная, но сытная. Организованный поход — от 10 тысяч рублей», — делится Роман Сабиржанов.

Русский Север: по местам вдохновения русских писателей

Все больше туристов выбирают путешествия не в мегаполисы, а в небольшие города с богатой историей и атмосферой. Именно такие маршруты предлагает первый культурно-туристический путеводитель по Русскому Северу. В центре внимания — музеи Мурманской и Архангельской областей, которые вместе с культурными маршрутами превращаются в настоящие точки притяжения для молодежи и семейных путешественников. Это не классические экскурсии, а захватывающие путешествия с элементами игры, квеста и творческого опыта.

«Пинега — литературный маршрут "Ты. Пинега. Роман" по местам вдохновения русских писателей, с выходом к знаменитым пещерам и блогерским мастер-классом. Шенкурск — экстремальный исторический квест "Зов Арктики" в стиле школы выживания первых поселенцев Новой Земли. Североморск и Полярный — флотоориентированные программы: "ЗаЯкОрисЬ!" и "ФлотоМифы" с примеркой формы, криками чаек и живой военной историей. Коноша — приключенческий квест "Приключения железнодорожника Максимыча" с профориентацией в стиле сторителлинга. Каргополь — ночной маршрут "Каргопольская бессонница" с колокольными звонами и рассветом на колокольне. Умба и Канозеро — петроглифы, которые можно услышать и потрогать. Маршруты "Шепот" и "Восьмое чудо света" (Кольская сверхглубокая скважина)», — Елена Тополева-Солдунова, общественный деятель, член Совета Общественной палаты Российской Федерации, руководитель АНО, генеральный директор.

На маршрутах участники могут изготовить сувениры сами — брелоки, значки, мини-иконки — или приобрести уникальные изделия местных мастеров: керамику, текстиль с северными орнаментами, изделия из бересты и кости. Маршруты включают локальные гастро-элементы: «флотский обед» в Североморске, дегустации дикоросов (например, суп из местных трав в Виледи), перекусы с северной выпечкой и травяными чаями.

Цена отдыха зависит от удаленности и способа организации. Большинство маршрутов рассчитаны на школьные и студенческие группы, сопровождаются гидами и могут быть включены в туристические сборы или программы выходного дня. Проезд (из Архангельска/Мурманска) — от 500 до 2000 рублей на человека (автобус/поезд). Проживание — однодневные маршруты не требуют ночевки, но при необходимости: хостелы и гостиницы от 1000 рублей за ночь. Питание и программа — от 300 до 1000 рублей на человека. Итого: 1000-3000 рублей за насыщенный культурный день.

Рыбинск: путешествие в прошлое

Дореволюционный центр хлебной торговли и столица бурлаков. Рыбинск — это удивительный город с мостовой, аккуратными вывесками в купеческом стиле, с большим количеством зелени и приятными деталями в благоустройстве. В городе введен дизайн-код, поэтому все вывески в купеческом стиле. Центр внешне очень напоминает дореволюционную Россию, поэтому здесь часто снимают фильмы.

«Исторический центр Рыбинска со старинной застройкой расположен на правом берегу Волги. Что посмотреть? Улица Крестовая считается визитной карточкой города. Главная ее особенность — красивые рекламные вывески в винтажном стиле. Рекомендую для просмотра здание хлебной биржи, где, к слову, продают бездрожжевой хлеб, Спасо-Преображенский собор, Волжскую набережную, Рыбинский музей-заповедник, Музей Мологского края, Казанскую церковь, Пожарную каланчу, Польский костел, Монумент "Мать Волга" и многое другое», — Лариса Гармаш, автор канала о путешествиях Woof Travel Vanlife.

Череповец: промышленный туризм

Череповец является не только крупнейшим промышленным центром Вологодской области и всего Северо-Запада России, но и городом с богатым культурным наследием. Здесь гармонично сочетаются предприятия, такие как металлургический комбинат «Северстали», и уникальные исторические места, привлекающие туристов.

Одной из ключевых достопримечательностей является Воскресенский собор — старейшее каменное здание, сохранившееся со времен основанного в 1362 году монастыря учениками Сергия Радонежского. Историю города можно изучить в Доме-музее Ивана Милютина. Для ценителей искусства будет интересен Художественный музей с коллекцией русских икон и живописи, а также Дом-музей Василия Верещагина, посвященный знаменитому художнику-баталисту. В экспозиции «Мир русской иконы» Художественного музея представлены памятники православного искусства XIV-XIX веков. А в экспозиции «Русское искусство XVIII — начала XX века» выставлены произведения живописи, среди которых полотна Дмитрия Левицкого, Владимира Боровиковского, Ильи Репина, Бориса Кустодиева. Главные реликвии — предметы, которые когда-то принадлежали святому Кириллу Новоезерскому. Любители этнографии могут посетить усадьбу Гальских — сохранившийся образец помещичьей усадьбы XIX века.

«Необычным местом является Центр металлургической промышленности, основанный в 2015 году, где можно узнать об основных вехах развития отрасли, примерить доспехи или рабочий костюм, выплавить сталь. С открытия его посетили более 122 тысяч человек. В конце 2024 года промышленный маршрут обновился: помимо посещения музея и стана-2000 на площадке Череповецкого металлургического комбината он включает визит на смотровую галерею на крупнейшей в Европе доменной печи №5 "Северянка". На момент пуска и далее на протяжении почти 20 лет оставалась самой большой печью в мире. Высота агрегата — 105 метров, а полный объем составляет более 5,5 тысячи кубометров. В силу масштабов домна-гигант была занесена даже в книгу рекордов Гиннесса. Ее текущая производительность — 4,2 миллиона тонн чугуна в год. Специально оборудованные смотровые галереи позволяют посетителям безопасно, не применяя специальные средства индивидуальной защиты, наблюдать за эффектными производственными процессами. Посетить промтур можно в Центре металлургической промышленности по записи».

Черноморское, Азовское, Каспийское и Балтийское побережье: отдых с детьми

В России можно найти разнообразный отдых с детьми в любое время года. Это и море, и горы, и архитектурные и культурные достопримечательности. Например, подышать морским воздухом и искупаться можно на Каспийском или Балтийском побережье.

«Родители с малышами хвалят Избербаш — небольшой приморский город в Дагестане с аквапарком и парком аттракционов. Школьникам может быть интереснее в Дербенте из-за крепости XV века Нарын-Кала. На Балтийском море, в Светлогорске, можно искупаться и подышать воздухом, пропитанным ароматом сосен, что очень полезно детям, которые часто простужаются. Больше всего семейных активностей в Зеленоградске: можно покататься на колесе обозрения и посетить музеи кукол, кошек, ангелов, сов и Кенигсберга в миниатюре. Можно погреться на солнце в горах, например, поехать в Сириус, где посмотреть на поющий фонтан "Чаша Олимпийского Огня" или в "Сочи Парк" с более чем 20 аттракционами и Орнитологический парк, где живут 32 краснокнижных вида птиц», — Жанна Малемина, эксперт детского отдыха, начальник Отдела привлечения партнеров в сфере детского отдыха в московской туркомпании.

В Кисловодске также будет чем заняться с детьми разных возрастов. И, конечно, прогуляться по территории Кисловодского национального парка. Здесь много асфальтированных троп, которые удобны для прогулок даже с малышами. В Пятигорске главное место притяжения — вершина горы Машук, на которую везет фуникулер.

Помимо традиционных южных курортов — Сочи, Анапа, Адлер, Геленджик — эксперты рекомендуют обратить внимание на другие, не менее привлекательные направления — Севастополь, Евпаторию, Ялту и Феодосию. А также менее известные, но невероятно уютные и перспективные города Черноморского и Азовского побережья.