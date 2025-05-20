Что обязательно стоит увидеть на южном побережье Крыма

Власти Крыма вместе с федеральными ведомствами и органами власти обсуждают возможность запуска на полуостров так называемых мультимодальных перевозок — об этом рассказал министр курортов и туризма Республики Крым Сергей Ганзий. В рамках таких перевозок туристы смогут прибывать в аэропорты Адлера или Минвод, а затем на автобусах ехать на полуостров через Крымский мост по зеленому коридору с приоритетным правом прохождения досмотра. Чиновники задумались о новом формате доставки туристов в Крым, поскольку с каждым годом он становится все популярнее у отдыхающих. Подробности о том, что посмотреть на южном побережье полуострова в начале лета, выясняла «Лента.ру».

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Городской округ Ялта

Воронцовский дворец

Локация: город Алупка, Дворцовое шоссе, дом №18.

город Алупка, Дворцовое шоссе, дом №18. Время работы: ежедневно с 9:00 до 18:00.

ежедневно с 9:00 до 18:00. Стоимость посещения: от 100 до 500 рублей.

Воронцовский дворец в Алупке — одна из самых знаменитых достопримечательностей Крыма. Его строительство длилось с 1828 по 1848 год по заказу генерал-губернатора Михаила Воронцова. Архитектор Эдвард Блор создал уникальный ансамбль, сочетая английский готический стиль, неомавританские мотивы и элементы классицизма.

Особенность дворца в том, что он гармонично вписывается в горный ландшафт у подножия Ай-Петри, его фасады выполнены из зеленого диабаза, перекликающегося с цветом гор. Дворцовый комплекс включает несколько корпусов, соединенных галереями, зимний сад, библиотеку и молельню.

Рядом расположен большой Алупкинский парк, спроектированный в смешанном стиле с элементами итальянского Ренессанса и английского романтизма.

Исторический центр города Алупка

Локация: город Алупка, проспект Айвазовского.

В 2023 году туристический центр города Алупка в Крыму был существенно обновлен благодаря федеральным средствам, выделенным в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Алупка стала одним из победителей всероссийского конкурса, получив субсидию в размере 215 миллионов рублей на развитие городской туристической инфраструктуры.

На эти средства основные туристические объекты города объединили в единое архитектурно-культурное пространство, был проведен ремонт исторических зданий, установлена современная система освещения и видеонаблюдения, обновлены фасады и рекламные вывески в едином стиле, а также создана инклюзивная среда для маломобильных граждан.

Особое внимание уделили озеленению и благоустройству пешеходных зон, организации фотозон и развитию системы туристской навигации, что сделало пребывание гостей города более комфортным и безопасным.

Никитский ботанический сад

Локация: поселок городского типа Никита, Никитский спуск, дом №52.

поселок городского типа Никита, Никитский спуск, дом №52. Время работы: ежедневно с 9:00 до 18:00.

ежедневно с 9:00 до 18:00. Стоимость посещения: от 150 до 500 рублей.

Никитский ботанический сад, основанный в 1812 году, знаменит уникальной коллекцией растений: здесь собрано более 28 тысяч видов и сортов со всех уголков мира, включая редкие и экзотические экземпляры. Комплекс состоит из четырех парков — Верхнего, Нижнего, Приморского и парка на мысе Монтедор, общей площадью более 40 гектаров.

Особой гордостью сада являются роскошный розарий, ежегодные фестивали тюльпанов и бал хризантем, а также вековые деревья, среди которых есть оливковое дерево возрастом около двух тысяч лет. При этом Никитский ботанический сад — это не только центр садово-паркового искусства, но и важное научное учреждение, занимающееся селекцией, акклиматизацией и сохранением растительного разнообразия.

Городской округ Судак

Судакская крепость

Локация: город Судак.

город Судак. Время работы: ежедневно с 8:00 до 20:00.

ежедневно с 8:00 до 20:00. Стоимость посещения: 200 рублей.

Судакская крепость, расположенная на скалистом мысе у города Судак, знаменита как выдающийся памятник средневековой фортификации, построенный генуэзцами в XIV-XV веках для защиты торговых путей и укрепления позиций Генуэзской республики на Черноморском побережье.

Крепость впечатляет своими масштабами: мощные стены высотой до восьми метров и многочисленные башни, удачно вписанные в рельеф Крепостной горы. За свою долгую историю Судакская крепость сменила множество владельцев: от византийцев и хазар до половцев, золотоордынцев, генуэзцев и османов.

Она была свидетелем множества сражений и осад, а сегодня является музеем-заповедником и символом богатого культурного наследия Крыма. С крепости открываются живописные виды на море и окрестности, а прогулка по ее башням и стенам позволяет окунуться в атмосферу Средневековья.

Городской округ Феодосия

Картинная галерея имени Айвазовского

Локация: город Феодосия, проспект Айвазовского, дом №15.

город Феодосия, проспект Айвазовского, дом №15. Время работы: понедельник, четверг, пятница, суббота, воскресенье — с 10:00 до 17:00, вторник — с 10:00 до 14:00, среда — выходной.

понедельник, четверг, пятница, суббота, воскресенье — с 10:00 до 17:00, вторник — с 10:00 до 14:00, среда — выходной. Стоимость посещения: 350 рублей.

Картинная галерея имени Айвазовского в Феодосии знаменита как крупнейшее в мире собрание произведений великого мариниста Ивана Айвазовского. Галерея была основана самим художником в 1845 году и стала первым в России музеем, посвященным одному автору.

В ее коллекции — более 13 тысяч экспонатов, включая 416 работ Айвазовского: живопись, графика, а также редкие архивные документы и мемориальные вещи. Особое место занимает полотно «Среди волн» — самое крупное произведение мастера. Экспозиция размещается в двух зданиях: доме художника и особняке его сестры, где также представлены работы его учеников и последователей.

Бахчисарайский район

Гора Крокодил

Локация: село Красный Мак, улица Кирова.

Гора Крокодил, или Арман-Кая — уникальный природный объект Крыма, известный своей формой, напоминающей силуэт крокодила, вытянувшегося вдоль реки Бельбек. Высота горы около 310 метров, длина — примерно 560 метров, а максимальная ширина — около 78 метров.

Особенность горы — куэстовая форма: с одной стороны пологий склон, с другой — обрывистый, что придает ей выразительный облик. С вершины открываются живописные виды на Бельбекскую и Каралезскую долины, а в ясную погоду можно увидеть даже Севастополь.

По «спине» Крокодила проходит туристическая тропа, позволяющая насладиться необычными скальными формами и ароматом можжевельника, растущего на склонах и обладающего оздоровительным эффектом. Вблизи гора выглядит как обычный горный массив, но издалека ее очертания действительно напоминают крокодила.

Городской округ Керчь

Большая Митридатская лестница

Локация: город Керчь, 1-й Митридатский переулок, дом №36.

Большая Митридатская лестница в Керчи была построена в 1833-1840 годах по проекту архитектора Александра Дигби и соединяет центр города с вершиной горы Митридат. Лестница состоит более чем из 400 ступеней и украшена балюстрадами, скульптурами и смотровыми площадками.

С вершины открывается впечатляющий вид на Керченский пролив, город и окрестности. Лестница знаменита не только своей архитектурой, но и историческим значением: на горе Митридат находился древний Пантикапей — столица Боспорского царства. Сегодня здесь расположен обелиск Славы, посвященный героям Великой Отечественной войны.

Восточно-Крымский историко-культурный музей-заповедник

Локация: город Керчь, улица Свердлова, дом №22.

город Керчь, улица Свердлова, дом №22. Время работы: вторник — с 10:30 до 19:00, среда / воскресенье — с 9:00 до 17:00, понедельник — выходной.

вторник — с 10:30 до 19:00, среда / воскресенье — с 9:00 до 17:00, понедельник — выходной. Стоимость посещения: до 300 рублей.

Восточно-Крымский историко-культурный музей-заповедник — один из крупнейших музеев Крыма, расположенный в Керчи. Он знаменит богатейшей коллекцией артефактов, охватывающих более 26 веков истории региона: от античных времен до современности.

В состав музея-заповедника входят знаменитые памятники, такие как древний город Пантикапей на горе Митридат, Царский курган, Керченский историко-археологический музей и крепость Ени-Кале. Здесь хранятся уникальные находки: античная керамика, золотые украшения, мозаики, оружие и предметы быта.

Музей-заповедник активно занимается археологическими раскопками и научными исследованиями, а его экспозиция позволяет проследить историю Керчи как одного из древнейших городов мира. Кроме того, в музее работает гончарная мастерская, где проводятся мастер-классы по изготовлению гончарных изделий.

Музей истории обороны Аджимушкайских каменоломен

Локация: город Керчь, улица Братьев Мальченко, дом №36.

город Керчь, улица Братьев Мальченко, дом №36. Время работы: вторник / воскресенье — с 10:00 до 16:00, понедельник — выходной.

вторник / воскресенье — с 10:00 до 16:00, понедельник — выходной. Стоимость посещения: от 300 до 400 рублей.

Музей истории обороны Аджимушкайских каменоломен — это памятник героизму и трагедии защитников Керчи в годы Великой Отечественной войны. В 1942 году в подземных каменоломнях укрывались тысячи советских солдат и мирных жителей, оказавшихся в окружении.

В течение нескольких месяцев они вели неравную оборону против немецко-фашистских войск, испытывая острую нехватку воды, пищи и медикаментов. Музей создан на месте этих событий и включает мемориальный комплекс, экспозиции с личными вещами защитников, архивными документами и фотографиями.

Экскурсии проходят по реальным подземным галереям, где разворачивались драматические события.

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«Лента.ру» благодарит за помощь в подготовке материала и проведение пресс-тура «Расцветай в Крыму!» Министерство курортов и туризма Республики Крым.