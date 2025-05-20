Туроператоры оценили потенциал горных курортов Сочи

Представители кувейтских туристических компаний дали высокую оценку перспективам сочинского горного кластера. Делегация с представителями турфирм, авиакомпании Jazeera Airways и журналистов, посетила горный курорт «Роза Хутор». В ходе визита гости ознакомились с отельной базой и развлекательными возможностями курорта, провели встречи с партнерами и обсудили возможности взаимовыгодного сотрудничества.

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«Роза Хутор» активно работает над продвижением своего продукта на рынках стран Персидского залива с 2019 года. С начала 2015 года «Розу Хутор» посетили более 400 гостей из стран Персидского залива.

Директор департамента курортов, туризма и потребительской сферы администрации Сочи Сергей Сомко подчеркнул, что город развивается не только как ведущий российский курорт, но и как привлекательное направление для иностранных туристов. Этому способствуют организация прямых авиарейсов, оформление электронных виз и развитие сервисов, ориентированных на иностранных гостей. Сочи предлагает разнообразные виды отдыха и располагает всей необходимой инфраструктурой для проведения деловых мероприятий.

Важным фактором, способствующим увеличению турпотока, стала сертификация отеля «Эрбелия от Васта» по стандарту Muslim friendly от Роскачества. Этот четырехзвездочный отель одним из первых в России получил подобный сертификат в прошлом году.

Летом 2024 года «Роза Хутор» приняла около двух тысяч туристов из Бахрейна и Саудовской Аравии в рамках полетной программы из Манамы в Сочи. По итогам года курорт посетили свыше 6 тысяч гостей из Бахрейна, Саудовской Аравии и ОАЭ.

С 27 июня до середины сентября авиакомпания Jazeera будет осуществлять рейсы в Сочи дважды в неделю. Ожидается, что благодаря этой программе турпоток из стран Персидского залива в 2025 году увеличится более чем в полтора раза.

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