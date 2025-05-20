В Удмуртии разработали первый молодежный блог-тур

В Удмуртии проведут первый молодёжный блог-тур «Маршрут построен! Удмуртия многонациональная» (18+). Об этом сообщает Молодежная организация «Атмосфера».

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Блог-тур будет включать в себя элементы тревел-шоу. В летнее этно-приключение отправятся 10 представителей многонациональной молодёжи региона.

В июне для участников проведут 5 очных образовательных занятий. В июле они посетят 7 населённых пунктов Удмуртии с компактным проживанием коренных народов. За 8 дней блогеры познакомятся с пятью народами Удмуртии.

В августе участники тура выпустят 7 развлекательных шоу о жизни народов и их населённых пунктов, а в сентябре презентуют их в Доме Дружбы народов в Ижевске.

«Это проект про людей и про уникальность нашей Удмуртии. Про то, как этническое неразрывно связано с туристической привлекательностью региона, его социально-экономическим развитием. Формат блог-тура, с одной стороны, позволит объединить многонациональную молодежь, понять и принять ценности межкультурного взаимодействия, привлечь ее к бережному и ответственному отношению, к сохранению культурного наследия. С другой стороны, создать доступный на языке молодежи контент популяризации этнокультурного многообразия народов региона через историю, кухню, костюмы и живое общение с носителями языков», — заявила председатель Общественной палаты Удмуртии, директор Дома Дружбы народов Юлия Шахтина.

Организатор блог-тура – Дом Дружбы народов.