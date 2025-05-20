В Анапе перекрыли въезды на пляжи

В Анапе перекрывают практически все выезды к морю, чтобы прекратить перемещение сторонних машин. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

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«Спецтехника копает рвы и перекрывает участки, которые можно использовать для несанкционированного выезда на берег, бетонными блоками. Помимо этого на закрытых въездах делают специальные валы из песка. Их при необходимости можно быстро убрать»‎, — уточнили в оперштабе.

Там также уточнили, что работы ведутся с 19 мая, когда приступили к закрытию проездов от Центрального пляжа Анапы до села Витязево. Часть из них уже перекрыта, остальные закроют в ближайшие дни.

Для проведения работ по очистке пляжей от мазута достаточно нескольких регулируемых мест заезда. Их оставят, чтобы обеспечить работу спецтехники включая транспорт МЧС.

Как писала "РГ", по пляжам Анапы курсируют автомобили с громкоговорителями и требуют отдыхающих покинуть береговую линию.