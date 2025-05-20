Въезд туристов из Китая в Россию может усложниться

С 30 июня усложнится безвизовый въезд в Россию туристов из стран, с которыми у РФ действует соответствующее соглашение. Не позднее чем за 72 часа до предполагаемого пересечения границы иностранцам нужно будет зарегистрироваться в мобильном приложении «Госуслуги RuID», создать там личный кабинет и загрузить в него свои данные и фото. Затем получить QR-код для предъявления на погранконтроле. Такой порядок установлен постановлением правительства № 1510, утвержденным в ноябре прошлого года. Правила пока вводятся в виде эксперимента – на один год – и действуют только при въезде через Москву. Исключение сделано для граждан Беларуси, а также детей до 6 лет.

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Без виз приезжать в Россию на сегодня могут туристы из трех десятков стран, в частности Аргентины, Бразилии, Венесуэлы, Израиля, Колумбии, Перу, Таиланда, Чили, Южной Кореи, государств СНГ. С Китаем действует соглашение о безвизовых группах. На назревающую проблему обратил внимание почетный президент Совета Ассоциации международного сотрудничества в туризме «Мир без границ» Иван Введенский. На состоявшемся 19 мая заседании комиссии Госсовета по теме «Экспорт туристических услуг» он поднял вопрос о том, что со вступлением в действие новых правил может быть «поставлен крест на безвизовом турпотоке из Китая в Москву и в целом подорван авторитет 30-летней практики безвизовых групповых поездок между нашими странами». Китайским туристам будет крайне сложно, находясь у себя на родине, заполнять электронные формы на российском государственном портале. Как рассказал порталу TourDom.ru Иван Введенский, его ассоциация подготовила письма в МИД и Минэк с предложением пересмотреть новые правила.

Руководители туроператоров по въездному туризму, с которыми пообщался корреспондент TourDom.ru, пока не склонны бить тревогу.

«Китайские партнеры тоже не проявляют беспокойства», – рассказали в одной из компаний.

По словам представителей туроператоров, безвизовых групп из Китая в Москву сейчас прибывает крайне мало, а их приемом в основном занимаются турфирмы, аффилированные с китайским бизнесом. Этот поток преимущественно идет мимо российских участников рынка. Туроператоры работают в основном с индивидуальными туристами, которые для въезда в РФ оформляют электронные визы. Что касается туристов из других государств, то им также будет несложно получить электронное разрешение на въезд, если с передачей данных на «Госуслуги RuID» возникнут проблемы, полагают участники рынка.

Вместе с тем, если новый порядок распространят не только на въезд через столичные погранпункты, сложности весьма вероятны – те же безвизовые группы из Китая довольно активно принимают в Дальневосточном регионе.

Тем временем Минэк обещает «работать над усовершенствованием группового безвиза с Китаем», срок пребывания для туристов в РФ собираются увеличить в полтора раза.