В Кабардино-Балкарии появился новый турмаршрут

В Кабардино-Балкарии создали новый туристический этнографический маршрут, который связывает исторические места, где родились и жили два классика балкарской литературы — Кязим Мечиев и Кайсын Кулиев. Путешествие рассчитано на два дня и соединяет древний аул Шыкъы и селение Эль-Тюбю.

© «Это Кавказ»

«Команда Молодежного клуба Русского географического общества „Горные люди“, созданного при институте менеджмента, туризма и индустрии гостеприимства Кабардино-Балкарского государственного университета им. Х. М. Бербекова, разметила новый туристический этнографический маршрут. Двухдневный путь протяженностью 21 км пройдет от древнего аула Шыкъы в Черекском районе КБР до селения Эль-Тюбю в Чегемском районе, соединив исторические места, связанные с именами балкарских классиков», — сообщили в пресс-службе университета.

Участники похода смогут посетить родной дом основоположника балкарской поэзии и литературного языка Кязима Мечиева, насладиться видами живописного перевала Кышлык и побывать в доме, где родился народный поэт республики Кайсын Кулиев.

«Этот маршрут — путешествие через историю и культуру Балкарии. Аулы Шыкъы и Эль-Тюбю — родина Кязима Мечиева и Кайсына Кулиева. Их дома стали символами нашей культуры. Мы надеемся, что, проходя этот маршрут, люди смогут ощутить силу природы, ставшей источником вдохновения для великих балкарских авторов», — поделился впечатлениями участник клуба и студент ИМТиИГ Казбек Таукенов.

В КБГУ отмечают, что проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов в сотрудничестве с Молодежным клубом РГО «Горные люди».

О поэтах

Кязим Мечиев (1859−1945) — основоположник балкарской литературы, поэт, просветитель, философ-гуманист. Родился в ауле Шики (Шыкъы) в Безенгийском ущелье. Начал писать стихи на родном языке; до того как появилась балкарская письменность, писал арабскими буквами. Член Союза писателей СССР с 1940 г. Его первая книга была издана в 1896 году в Дагестане, а первый сборник стихов на русском языке — в Москве в 1962 году. Поэт объездил весь Кавказ, побывал в соседних странах, несколько раз пешком совершил паломничество в Мекку. В родном селе работал кузнецом, пользовался непререкаемым авторитетом у земляков. В марте 1944 года был депортирован вместе с балкарским народом в Среднюю Азию, где умер через год, до конца жизни поддерживая нуждающихся. Его прах был перезахоронен на родине у мемориала жертвам репрессий балкарского народа в Нальчике.

Кайсын Кулиев (1917−1985) — народный поэт КБАССР, один из самых известных балкарских поэтов. Родился в балкарском селе Верхний Чегем. Первая его книга «Привет, утро!» на балкарском языке была опубликована в 1940 году. В годы Великой Отечественной войны его стихи звучали по радио на 14 европейских языках в сводках Совинформбюро. Лауреат Государственной премии РСФСР, Государственной премии СССР, Ленинской премии (присуждена в 1990 году посмертно).