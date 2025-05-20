Перечислены перспективные города для гастротуризма

Руководитель туроператора Go Travel Наталия Ансталь назвала лето подходящим временем для гастрономического туризма и перечислила перспективные направления, одним из которых стал Крым.

© РИА Новости

Там путешественники могут попробовать местные вина и крымско-татарские блюда, поделилась она в беседе с газетой «Известия».

Также с аутентичной татарской кухней можно познакомиться в Казани, отметила Ансталь.

По её словам, традиционная русская кухня широко представлена в городах Золотого кольца, особенно в Суздале и Туле.

Кавказскую кухню можно попробовать в Сочи и на Красной Поляне. А гастрономической столицей России, по мнению эксперта, остаётся Санкт-Петербург.

Ранее президент и экспедиционный лидер Клуба полярных путешествий Денис Чепрасов в беседе с НСН заявил о росте спроса на экспедиционные туры.