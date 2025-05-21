Туристы поддержали проверку алкотестерами перед полетом

Большинство туристов поддерживают идею проверять пассажиров алкотестером перед полетом. Но только тех, кто проявляет агрессию к окружающим или ведет себя неадекватно. Это следует из проведенного в телеграм-канале «Крыша ТурДома» опроса, в котором приняло участие почти 4 тыс. человек.

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Поводом для обсуждения послужила инициатива о недопуске на борт путешественников «под градусом» и ужесточении нарушений для авиадебоширов. Накануне с таким предложением выступила замдиректора департамента госрегистрации ведомственных нормативных правовых актов Минюста Анастасия Лелётина в рамках Петербургского международного юридического форума.

Так, на вопрос «Стоит ли перед посадкой в самолет тестировать пассажиров на наличие алкоголя» 41% респондентов ответили

«Да, но лишь тех, кто ведет себя вызывающе». Еще 23% подписчиков отметили, что повышения штрафов было бы достаточно. А число тех, кто полностью за проверки, почти сравнялось с количеством читателей, которые против любых инициатив по ужесточению контроля – 17 и 16% соответственно. Остальные 3% предпочли воздержаться от ответа или высказали мнение в комментариях.

При этом именно в обсуждениях завязалась довольно оживленная беседа. Многие подписчики справедливо заметили, что, внедряя подобные инициативы, необходимо тщательно их прорабатывать, чтобы не наказывать тех, кто этого не заслуживает. «Квас выпил – не летишь, лекарство выпил – не летишь. Гениально», – иронично отметил один из читателей.